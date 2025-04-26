Александр Овечкин прокомментировал первое поражение «Вашингтона» в серии с «Монреалем»

«Мы знали, что они выйдут заряженными. Я думаю, мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал Овечкин в интервью журналистам после матча.
Напомним, 39-летний Овечкин в начале третьего периода сделал счёт 3:3. После данной игры в активе россиянина стало три гола в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — это первый показатель среди всех игроков «Вашингтона». Столько же шайб на свой счёт в составе «Кэпиталз» записал канадский нападающий Коннор Макмайкл.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1−2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Самуэль Монтембо
(Якуб Добеш)
Логан Томпсон
(Чарли Линдгрен)
03:20
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Мэтт Рой)
07:31
Райан Леонард
09:47
Алекс Ньюхук
19:07
Александр Каррье
(Алекс Ньюхук, Джейк Эванс)
19:21
Ник Сузуки
28:33
Брендон Духайм
28:37
Ник Сузуки
30:47
Джейкоб Чикран
(Эндрю Манджапане, Ларс Эллер)
31:39
Брендон Духайм
39:51
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
40:00
Джош Андерсон
40:00
Джош Андерсон
40:00
Арбер Джекай
40:00
Том Уилсон
40:00
Том Уилсон
40:00
Ларс Эллер
42:39
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Энтони Бовилье)
44:17
Кристиан Дворак
(Джоэль Армиа, Дэвид Савар)
46:19
Тревор ван Римсдайк
53:23
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
55:37
Джейкоб Чикран
57:35
Алекс Ньюхук
(Майкл Мэтисон, Брендан Галлахер)
18
Штрафное время
24
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит