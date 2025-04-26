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Александр Овечкин прокомментировал первое поражение «Вашингтона» в серии с «Монреалем»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о поражении своей команды в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли 2025 с «Монреаль Канадиенс» (3:6), в котором он отметился голом.

Источник: Чемпионат.com

«Мы знали, что они выйдут заряженными. Я думаю, мы солидно смотрелись в первом периоде, сделали всего пару ошибок, но никто не говорил, что будет легко», — сказал Овечкин в интервью журналистам после матча.

Напомним, 39-летний Овечкин в начале третьего периода сделал счёт 3:3. После данной игры в активе россиянина стало три гола в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — это первый показатель среди всех игроков «Вашингтона». Столько же шайб на свой счёт в составе «Кэпиталз» записал канадский нападающий Коннор Макмайкл.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1−2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля там же, в Монреале, после чего серия вернётся в Вашингтон.

Монреаль
6:3
1:1, 2:1, 3:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 21105 зрителей
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Вратари
Самуэль Монтембо
(Якуб Добеш)
Логан Томпсон
(Чарли Линдгрен)
1-й период
03:20
Коннор Макмайкл
(Расмус Сандин, Мэтт Рой)
07:31
Райан Леонард
09:47
Алекс Ньюхук
19:07
Александр Каррье
(Алекс Ньюхук, Джейк Эванс)
19:21
Ник Сузуки
2-й период
28:33
Брендон Духайм
28:37
Ник Сузуки
30:47
Джейкоб Чикран
(Эндрю Манджапане, Ларс Эллер)
31:39
Брендон Духайм
39:51
Коул Кофилд
(Лэйн Хатсон)
3-й период
40:00
Джош Андерсон
40:00
Джош Андерсон
40:00
Арбер Джекай
40:00
Том Уилсон
40:00
Том Уилсон
40:00
Ларс Эллер
42:39
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Энтони Бовилье)
44:17
Кристиан Дворак
(Джоэль Армиа, Дэвид Савар)
46:19
Тревор ван Римсдайк
53:23
Юрай Слафковски
(Коул Кофилд)
55:37
Джейкоб Чикран
57:35
Алекс Ньюхук
(Майкл Мэтисон, Брендан Галлахер)
Лучшие игроки матча
Статистика
18
Штрафное время
24
5
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит