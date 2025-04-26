«Эдмонтон» и «Нью-Джерси» сократили отставание в сериях плей-офф НХЛ

ОТТАВА, 26 апреля. /ТАСС/. «Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 7:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Результативной передачей отметился российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин. Для него это второе набранное очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, ранее он сделал результативный пас во второй игре противостояния.
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Лос-Анджелеса». Четвертый матч пройдет также в Эдмонтоне в ночь на 28 апреля.
В другом матче игрового дня «Нью-Джерси» дома победил «Каролину» (3:2 ОТ). У гостей результативная передача на счету российского форварда Андрея Свечникова. «Каролина» ведет в серии со счетом 2−1. Следующий матч вновь пройдет на домашнем льду «Нью-Джерси». Игра состоится 27 апреля.
Шелдон Киф
Род Бриндамор
Якоб Маркстрем
Фредерик Андерсен
07:09
Дуги Хэмилтон
12:50
Джонатан Ковачевич
12:50
Сет Джарвис
16:11
Нико Хишир
(Тимо Майер, Ондржей Палат)
23:41
Йонас Зигенталер
28:31
Дмитрий Орлов
36:10
Джордан Мартинук
41:18
Доусон Мерсер
(Йеспер Братт)
45:05
Йонас Зигенталер
46:11
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Шейн Гостисбеер)
46:24
Вильям Каррье
52:08
Бретт Пеши
52:20
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
64:14
Брент Бернс
73:56
Джордан Стаал
82:36
Шимон Немец
10
Штрафное время
12
5
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит