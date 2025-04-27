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Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в плей-офф НХЛ

Флорида уступила Тампе в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Источник: Getty Images / Jaylynn Nash

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Флорида Пантерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Санрайзе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). У победителей дубль оформил Джейк Генцел (18-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Ник Пол (34), Люк Гленденинг (55) и Энтони Сирелли (56). У проигравших отличился Мэттью Ткачук (3). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский — 17 бросков из 21.

В активе Кучерова теперь 117 передач в играх плей-офф за карьеру. Он обошел Ларри Робинсона (116) и вышел на 13-е место по этому показателю в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (250), из действующих игроков больше передач только у Сидни Кросби (130).

Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли — «Флориды Пантерз». Следующий матч пройдет 29 апреля в Санрайзе.

Флорида
1:5
1:1, 0:1, 0:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19587 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джон Купер
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Андрей Василевский
1-й период
02:43
Мэттью Ткачак
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
08:50
Брэд Маршан
17:15
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
18:44
Никита Кучеров
2-й период
28:13
Энтони Чирелли
30:46
Маки Самоскевич
33:17
Ник Пол
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
38:24
Мэттью Ткачак
38:24
Эван Родригес
38:24
Конор Джики
3-й период
40:00
Энтони Чирелли
40:21
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
41:56
Эту Луостаринен
46:04
Ник Пол
54:19
Люк Гленденинг
(Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд)
55:00
Энтони Чирелли
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
55:00
Мэттью Ткачак
55:05
Нико Миккола
55:05
Энтони Чирелли
Лучшие игроки матча
Статистика
25
Штрафное время
20
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит