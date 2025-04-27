Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в плей-офф НХЛ

В активе Кучерова теперь 117 передач в играх плей-офф за карьеру. Он обошел Ларри Робинсона (116) и вышел на 13-е место по этому показателю в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (250), из действующих игроков больше передач только у Сидни Кросби (130).