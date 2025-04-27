Два ассиста Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду» в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Флорида Пантерз» уступила «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Санрайзе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). У победителей дубль оформил Джейк Генцел (18-я и 41-я минуты), по шайбе забросили Ник Пол (34), Люк Гленденинг (55) и Энтони Сирелли (56). У проигравших отличился Мэттью Ткачук (3). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 33 броска из 34. Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский — 17 бросков из 21.
В активе Кучерова теперь 117 передач в играх плей-офф за карьеру. Он обошел Ларри Робинсона (116) и вышел на 13-е место по этому показателю в истории лиги. Лидирует Уэйн Гретцки (250), из действующих игроков больше передач только у Сидни Кросби (130).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли — «Флориды Пантерз». Следующий матч пройдет 29 апреля в Санрайзе.
Пол Морис
Джон Купер
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Андрей Василевский
02:43
Мэттью Ткачак
(Сэм Беннетт, Эван Родригес)
08:50
Брэд Маршан
17:15
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
18:44
Никита Кучеров
28:13
Энтони Чирелли
30:46
Маки Самоскевич
33:17
Ник Пол
(Гейдж Гонсалвес, Райан Макдона)
38:24
Мэттью Ткачак
38:24
Эван Родригес
38:24
Конор Джики
40:00
Энтони Чирелли
40:21
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
41:56
Эту Луостаринен
46:04
Ник Пол
54:19
Люк Гленденинг
(Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд)
55:00
Энтони Чирелли
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
55:00
Мэттью Ткачак
55:05
Нико Миккола
55:05
Энтони Чирелли
25
Штрафное время
20
4
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит