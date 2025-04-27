Барбашёв испортил Капризову день рождения! Российский герой спас фаворита плей-офф НХЛ

Вот только через несколько дней ход серии резким образом изменился. Два следующих матча противостояния превратились в настоящий бенефис российско-американской связки «Миннесоты». Кирилл Капризов и Мэтт Болди были хороши ещё в первом матче, но в той встрече их усилия не были поддержаны партнёрами по команде, тогда как во втором и третьем матчах «Уайлд» в общей сложности отгрузили в ворота соперника 10 шайб и в шести из них самое деятельное участие приняли россиянин и американец. Дважды подряд «Миннесота» одержала победы со счётом 5:2, благодаря чему смогла вырваться вперёд в серии — 2−1.