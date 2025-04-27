«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

В ночь с 26 на 27 апреля мск на льду Канадиен Тайр-центра в канадской столице Оттаве завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами Оттава Сенаторз и Торонто Мэйпл Лифс, победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.