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«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

В ночь с 26 на 27 апреля мск на льду Канадиен Тайр-центра в канадской столице Оттаве завершился четвёртый матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами Оттава Сенаторз и Торонто Мэйпл Лифс, победу в котором в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

Источник: Getty Images

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились немецкий форвард Тим Штюцле, американский нападающий Шейн Пинто, канадец Дэвид Перрон. Победный гол в овертайме на счету американского защитника Джейка Сандерсона. Российский защитник Артём Зуб сделал результативную передачу в этой встрече.

У «Торонто» забитыми голами отметились канадский форвард Джон Таварес, американский нападающий Мэтт Нис, шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.

Счёт в серии стал 3−1 в пользу команды из Торонто.

Оттава
4:3
2:1, 0:1, 1:1
ОТ
Торонто
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
27.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 19094 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Крэйг Беруби
Вратари
Линус Улльмарк
Энтони Столарц
1-й период
07:59
Макс Доми
09:03
Тим Штюцле
(Джейк Сандерсон, Брэди Ткачак)
13:26
Дэвид Перрон
14:11
Шейн Пинто
19:05
Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Кристофер Танев)
2-й период
20:00
Дилан Козенс
20:00
Симон Бенуа
24:47
Джон Таварес
26:06
Джейк Сандерсон
30:12
Мэттью Найз
(Митчелл Марнер)
3-й период
47:32
Дэвид Перрон
(Артем Зуб, Адам Годетт)
54:31
Оливер Экман-Ларссон
(Вильям Нюландер, Джейк Маккейб)
Овертайм
64:37
Дрейк Батерсон
64:37
Дрейк Батерсон
77:42
Джейк Сандерсон
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит