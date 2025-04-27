«Оттава» впервые победила в матче серии плей-офф с «Торонто», у Зуба — передача

В составе «Оттавы» заброшенными шайбами отметились немецкий форвард Тим Штюцле, американский нападающий Шейн Пинто, канадец Дэвид Перрон. Победный гол в овертайме на счету американского защитника Джейка Сандерсона. Российский защитник Артём Зуб сделал результативную передачу в этой встрече.
У «Торонто» забитыми голами отметились канадский форвард Джон Таварес, американский нападающий Мэтт Нис, шведский защитник Оливер Экман-Ларссон.
Счёт в серии стал 3−1 в пользу команды из Торонто.
Трэвис Грин
Крэйг Беруби
Линус Улльмарк
Энтони Столарц
07:59
Макс Доми
09:03
Тим Штюцле
(Джейк Сандерсон, Брэди Ткачак)
13:26
Дэвид Перрон
14:11
Шейн Пинто
19:05
Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Кристофер Танев)
20:00
Дилан Козенс
20:00
Симон Бенуа
24:47
Джон Таварес
26:06
Джейк Сандерсон
30:12
Мэттью Найз
(Митчелл Марнер)
47:32
Дэвид Перрон
(Артем Зуб, Адам Годетт)
54:31
Оливер Экман-Ларссон
(Вильям Нюландер, Джейк Маккейб)
64:37
Дрейк Батерсон
64:37
Дрейк Батерсон
77:42
Джейк Сандерсон
10
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит