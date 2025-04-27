«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» и сравнял счёт в серии ⅛ финала Кубка Стэнли

Встреча прошла в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Счёт в серии стал ничейным — 2−2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадский форвард Логан О’Коннор, звёздный нападающий Натан Маккиннон, шведский нападающий Габриэль Ландеског и канадский защитник Самуэль Жирар. Голкипер «Колорадо» Маккензи Блэквуд совершил в этой встрече 23 сейва.
Следующий матч серии между командами состоится уже 29 апреля в Далласе, начало встречи в 4:30 по московскому времени.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
27.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18129 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Питер Дебур
Вратари
Маккензи Блэквуд
Кейси Десмит
(Кейси Десмит, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
1-й период
06:31
Логан О`Коннор
07:15
Джек Друри
07:15
Роопе Хинтц
11:53
Девон Тэйвз
12:39
Логан О`Коннор
17:41
Мэйсон Марчмент
19:36
Нэйтан Маккиннон
(Девон Тэйвз, Джонатан Друэн)
2-й период
33:10
Габриэль Ландескуг
(Брок Нельсон)
3-й период
41:35
Райан Линдгрен
50:46
Самуэль Жирар
(Брок Нельсон, Габриэль Ландескуг)
58:21
Райан Линдгрен
59:21
Уайатт Джонстон
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
4
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит