Белорусский проспект «Вашингтона» Илья Протас переведён из клуба OHL в «Херши Бэрс»

Протас был выбран «столичными» на драфте НХЛ — 2024 в третьем раунде под общим 75-м номером. Отметим, что старший брат Ильи Алексей Протас с 2021 года выступает в основе «Вашингтона». Этот сезоне стал для 24-летнего Протаса-старшего рекордным в карьере НХЛ. За 76 матчей он набрал 66 очков — забросил 30 шайб и отдал 36 результативных передач.