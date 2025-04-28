Овечкин едва не прибил канадца. Тот чудом избежал тяжелой травмы

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в четвертом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги и приблизились к выходу во второй раунд турнира. Александр Овечкин едва не отправил канадца в лазарет, а юный Иван Демидов набрал свои первые очки в карьере в матчах Кубка Стэнли.
Достижения Овечкина и молчание Демидова
Противостояние «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» в первом раунде плей-офф НХЛ, которое в российском хоккейном сообществе еще до старта розыгрыша Кубка Стэнли-2025 анонсировали как дуэль Александра Овечкина и Ивана Демидова, достигло своего развития и максимально приблизилось к моменту кульминации. По итогам первых трех матчей серии преимуществом завладел опытнейший Овечкин.
Его «Кэпиталз» стартовали с двух побед подряд (3:2 ОТ, 3:1) и потерпели поражение в первой гостевой игре противостояния (3:6), а сам Александр Михайлович за этот отрезок набрал четыре очка при трех заброшенных шайбах. За минувшие три игры 39-летний россиянин успел покорить несколько вершин и добиться ряда достижений. Капитан «Вашингтона» молниеносно поднялся с 16-го места по голам в розыгрышах Кубка Стэнли за всю историю НХЛ на 13-е, оставив позади себя сначала Дино Сиссарелли, а затем и Джо Павелски, установил российский рекорд по количеству шайб, заброшенных при игре в большинстве в матчах плей-офф НХЛ, оформил свой первый в карьере гол в овертайме в плей-офф лиги, а также вошел в четверку самых возрастных игроков в истории НХЛ, кому удалось отметиться заброшенной шайбой в овертайме матча Кубка Стэнли. Кроме того — Ови за этот отрезок также умудрился применить суммарно 16 (!) силовых приемов.
Что касается Ивана Демидова, то 19-летний новичок лиги ожидаемо притих. Российский форвард «Монреаля» громко ворвался в НХЛ, набрав 2 очка (1 гол и 1 передача) в дебютном периоде в лиге и подняв на уши едва ли не всю провинцию Квебек, но то был регулярный чемпионат. В плей-офф же ситуация иная. В первых трех матчах серии против «Вашингтона» Демидов не набрал ни одного очка, нанес всего один бросок в створ ворот при пяти попытках и применил суммарно шесть силовых приемов, а в стартовой игре противостояния «схватил» «минус 2». При этом игровое время Ивана с каждой встречей с «Кэпиталз» только росло.
Неожиданный удар
Вратарский вопрос всегда занимает особое место в повестке дня в период матчей плей-офф. Голкиперы играют одну из ключевых ролей в битвах за Кубок, их работа неоднократно либо приводила команды к чемпионству, либо, напротив, лишала шансов завоевать титул. Однако это тема неожиданно встала ребром в серии «Вашингтона» и «Монреаля» — в третьем матче противостояния повреждения получили оба основных голкиперов команд.
Логан Томпсон на протяжении всего сезона регулярно выручал «Кэпиталз» в самых непростых ситуациях, за что добился доверия в виде многолетнего контракта на общую сумму в размере 35,1 миллиона долларов. Канадец был очень хорош в двух стартовых матчах серии против «Монреаля», в них он отразил суммарно 58 бросков из 61 и добыл две победы. Томпсон был хорош и в третьем матче, но не смог доиграть его до конца.
Еще в первой половине встречи вратарь «Вашингтона» получил болезненный удар, а в третьей 20-минутке пострадал от своего же товарища по команде: центровой и партнер Овечкина по тройке Дилан Строум врезался в Томпсона, который пытался отразить бросок форварда «Монреаля» Юрая Слафковски. «Хабс» все же шайбу в сетку загнали, а Томпсон в результате столкновения получил травму и лишь с помощью одноклубников покинул площадку, стараясь не наступая на левую ногу. К счастью для коллектива Спенсера Карбери, канадец избежал серьезного повреждения и смог восстановиться к четвертой игре серии.
Что касается «Канадиенс», то третий матч не смог доиграть и их основной вратарь: Самуэль Монтембо из-за травмы был заменен в середине второго периода. Проблемой для «Хабс» является отсутствие полноценного бэкапа. Если Томпсона у «Вашингтона» способен заменить опытный Чарли Линдгрен, то «Монреалю» приходится рассчитывать на 23-летнего Якуба Добеша. Чешский вратарь дебютировал в НХЛ лишь в этом сезоне и провел только 16 матчей. Все — в регулярном чемпионате. Опыта игры в плей-офф у Добеша не имелось, да и фактически в этом сезоне на него рассчитывали всего-то как на третьего вратаря.
Овечкин не щадит соперника, Демидов прерывает молчание
Отсутствие необходимого опыта у Добеша было заметно в четвертом матче противостояния по эпизоду с первым голом «Вашингтона», который случился самом начале второго периода. Энтони Бовиллье по центру пробрался к воротам «Монреаля», но толком не смог нанести бросок, так как ему помешал защитник. Добеш в этой ситуации мог спокойно накрыть шайбу ловушкой и ликвидировать потенциальную опасность, однако чех решил сыграть клюшкой, но сделал это очень неудачно и смахнул шайбу прямо на клюшку Дилану Строуму. Тот моментально отправил снаряд под перекладину и открыл счет.
С другой стороны, Добеш откровенно выручил «Монреаль» в самый тяжелый для команды отрезок все в том же втором периоде, когда «Вашингтон» несколько раз играл в большинстве и довольно опасно атаковал ворота «Хабс». Молодой чешский голкипер «Канадиенс» совершил ряд эффектных сейвов и оставил свой коллектив в игре. Партнеры Добеша щедро отблагодарили своего вратаря за спасения, когда перевернули ход встречи до второго перерыва.
После ряда неоднозначных судейских решений в пользу «Вашингтона» «Канадиенс» все же получили свое право на игру в большинстве и реализовали две попытки из двух за период. В обоих случаях непосредственное участие в голевых атаках принял Иван Демидов, сыгравший в первой спецбригаде «Хабс». Сперва 19-летний россиянин технично обыграл защитника «Кэпиталз», выкатился за ворота и оттуда отпасовал точно на Юрая Слафковски, а затем выступил одним из ассистентов Коул Кофилд, который вывел «Монреаль» вперед. Для Демидова эти передачи стали первыми результативными действиями в его карьере в плей-офф НХЛ.
Момент со вторым голом «Хабс», кстати, был примечателен тем, что удаление у «Вашингтона» получил Александр Овечкин. 39-летний россиянин свалил с ног Джейка Эванса. Канадец в результате удара сделал несколько оборотов вокруг себя, а Овечкин, уходя в штрафной бокс, долго возмущался и не мог понять, за что его удалили.
Александр Михайлович в принципе был очень заряжен. Равно как и в предыдущих играх. Интересно, что в итоговом протоколе игры указано, что российский форвард «Вашингтона» не применил ни одного силового приема, но попытки у Ови были еще какие.
Одна из них едва не привела соперников «столичных» к очередным кадровым потерям. Так, в первом периоде лидер «Кэпиталз» устремился применить силовой прием против Александра Каррье, но канадский защитник «Канадиенс» вовремя увернулся и, пригнувшись, отправил Овечкина исследовать чужую скамейку. Впрочем, увернувшись от хита, Каррье не защитил себя от травмы. Присев перед Ови, канадец неудачно выставил ногу и получил болезненный удар. Из-за травмы защитник «Монреаля» впоследствии покинул площадку и до конца периода более не сыграл. И хотя Каррье позднее все же продолжил матч, в этом эпизоде он сильно рисковал получить тяжелое повреждение.
Исход этой игры решился в третьей 20-минутке. «Монреаль» вместо того, чтобы развить успех, вовремя не дожал дрогнувшего соперника и получил в ответ. В середине заключительного периода Брэндон Дьюхейм здорово сыграл в чужой зоне и исполнил техничный бросок с острого угла, сравняв счет, а за три с небольшим минуты до конца основного времени встречи Эндрю Манджапане, выйдя в звене с Овечкиным, классно выстрелил из-под защитника — Добеш не видел момент броска и не успел среагировать. Впоследствии «Кэпс» усилиями все того же Дьюхейма и Тома Уилсона еще по разу поразили пустые ворота и забрали очень важную победу (5:2).
Теперь счет в серии стал 3−1 в пользу «Вашингтона». Команда Александра Овечкина уже в следующей игре может оформить выход во второй раунд плей-офф. В этой стадии «Кэпиталз» не играли с того самого 2018 года, когда завоевали свой первый и единственный Кубок Стэнли.
Мартен Сан-Луи
Спенсер Карбери
Якуб Добеш
(Якуб Добеш, Якуб Добеш)
Логан Томпсон
02:47
Александр Алексеев
11:35
Кайден Гуле
16:28
Арбер Джекай
21:25
Дилан Строум
(Энтони Бовилье)
24:54
Кристиан Дворак
26:11
Джоэль Армиа
29:16
Ник Дауд
30:33
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Иван Демидов)
36:05
Джош Андерсон
38:02
Александр Овечкин
38:32
Коул Кофилд
(Иван Демидов, Лэйн Хатсон)
40:37
Кристиан Дворак
40:37
Джон Карлсон
40:37
Джейкоб Чикран
46:39
Брендон Духайм
(Джейкоб Чикран, Тревор ван Римсдайк)
56:23
Эндрю Манджапане
(Тревор ван Римсдайк, Дилан Строум)
57:21
Брендон Духайм
(Ник Дауд)
59:05
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
12
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит