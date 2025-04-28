Овечкин едва не прибил канадца. Тот чудом избежал тяжелой травмы

Его «Кэпиталз» стартовали с двух побед подряд (3:2 ОТ, 3:1) и потерпели поражение в первой гостевой игре противостояния (3:6), а сам Александр Михайлович за этот отрезок набрал четыре очка при трех заброшенных шайбах. За минувшие три игры 39-летний россиянин успел покорить несколько вершин и добиться ряда достижений. Капитан «Вашингтона» молниеносно поднялся с 16-го места по голам в розыгрышах Кубка Стэнли за всю историю НХЛ на 13-е, оставив позади себя сначала Дино Сиссарелли, а затем и Джо Павелски, установил российский рекорд по количеству шайб, заброшенных при игре в большинстве в матчах плей-офф НХЛ, оформил свой первый в карьере гол в овертайме в плей-офф лиги, а также вошел в четверку самых возрастных игроков в истории НХЛ, кому удалось отметиться заброшенной шайбой в овертайме матча Кубка Стэнли. Кроме того — Ови за этот отрезок также умудрился применить суммарно 16 (!) силовых приемов.