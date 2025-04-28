«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче плей-офф НХЛ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличился Кори Перри (25-я минута), дубль оформил Эван Бушар (48, 60), а победную шайбу в овертайме на свой счет записал Леон Драйзайтль (79). В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Тревор Мур (11), Уоррен Фогель (22) и Кевин Фиала (28).
Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2−2. Следующий матч пройдет в Лос-Анджелесе 29 апреля.
По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» расположился на третьей строчке.
Крис Ноблаух
Джим Хиллер
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар)
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
01:27
Коннор Макдэвид
10:35
Тревор Мур
(Филлип Дано)
15:58
Маттиас Янмарк
21:31
Уоррен Фогеле
(Филлип Дано)
23:04
Адриан Кемпе
24:11
Кори Перри
(Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс)
27:32
Кевин Фиала
(Алекс Лафферье)
30:20
Виктор Арвидссон
32:01
Дрю Даути
47:51
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
59:31
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
77:34
Владислав Гавриков
78:18
Леон Драйзайтль
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит