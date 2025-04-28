«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче плей-офф НХЛ

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличился Кори Перри (25-я минута), дубль оформил Эван Бушар (48, 60), а победную шайбу в овертайме на свой счет записал Леон Драйзайтль (79). В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Тревор Мур (11), Уоррен Фогель (22) и Кевин Фиала (28).