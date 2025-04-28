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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в матче плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в четвертом матче серии плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду в овертайме одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:1, 1:2, 2:0, 1:0) в пользу хозяев, у которых отличился Кори Перри (25-я минута), дубль оформил Эван Бушар (48, 60), а победную шайбу в овертайме на свой счет записал Леон Драйзайтль (79). В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Тревор Мур (11), Уоррен Фогель (22) и Кевин Фиала (28).

Счет в серии до четырех побед стал ничейным — 2−2. Следующий матч пройдет в Лос-Анджелесе 29 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Лос-Анджелес» занял второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Эдмонтон» расположился на третьей строчке.

Эдмонтон
4:3
0:1, 1:2, 2:0
ОТ
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
28.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Джим Хиллер
Вратари
Кэлвин Пикар
(Кэлвин Пикар)
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер)
1-й период
01:27
Коннор Макдэвид
10:35
Тревор Мур
(Филлип Дано)
15:58
Маттиас Янмарк
2-й период
21:31
Уоррен Фогеле
(Филлип Дано)
23:04
Адриан Кемпе
24:11
Кори Перри
(Леон Драйзайтль, Райан Нюджент-Хопкинс)
27:32
Кевин Фиала
(Алекс Лафферье)
30:20
Виктор Арвидссон
32:01
Дрю Даути
3-й период
47:51
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
59:31
Эван Бушар
(Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид)
Овертайм
77:34
Владислав Гавриков
78:18
Леон Драйзайтль
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит