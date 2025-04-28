«Я не был ни на одной Олимпиаде. Попасть туда — моя мечта». Интервью Панарина: неудачный сезон «Рейнджерс», «Трактор», межсезонье

— Какие чувства от возвращения после сезона НХЛ на родину?
— Чувства приятные. Все хорошо, как обычно. Побывал на отличном матче, валидольном для «Трактора». С победой!
— Игра «Трактора» понравилась?
— Понравилась, да. Любому болельщику, думаю, понравится. Хорошая игра.
— Кого-то персонально можете выделить?
— Вся команда — молодцы. Никого отдельно выделять не буду.
— С кем-то общаетесь из игроков «Трактора» или «Динамо»?
— С Виталием Кравцовым.
— Были ли к нему какие-то замечания по игре?
— Я эсэмэски не пишу. Пока на моем телефоне сообщение напишешь, много времени пройдет. Не отвлекаю сейчас ребят.
— Все иронизируют над вашим телефоном.
— Кнопочный телефон потрепанный, кнопка отлетела. Айфона нет. А уже 16-й вышел?
— Тренер «Трактора» — канадец. Это чувствуется по игре?
— Мне так сложно сказать. Не так пристально слежу за «Трактором», нахожусь в Америке. Смотрю хайлайты. Полную игру только сегодня посмотрел. Комментировать сложно.
— У «Рейнджерс» сезон не получился, команда не попала в плей-офф. Чем-то можете это объяснить?
— Чем-то одним будет неправильно объяснять. Много факторов сложилось. И давление на нас было дополнительное, ожидания от самих себя… Это для долгого интервью вопросы. Коротко и не скажу.
— Главного тренера Питера Лавиолетта уволили. Как вам работалось с ним?
— Отлично. У меня шикарный сезон до этого с ним был. Личные результаты имею в виду. Благодарен за то, как он меня использовал. Мне все нравилось, но остальное не решаю…
— Какие у вас планы на межсезонье?
— Сейчас увижу родных, отдохну и восстановлюсь. А дальше начну тренироваться. Плюс-минус то же самое межсезонье, только больше.
— Планируете посетить еще матчи серии «Трактора»?
— Буду на игре в Челябинске, а потом в Москве. Я три матча посмотрю. Потом поеду к себе на ферму. Поскольку поеду на поезде назад, то на один матч в Москве не успею.
— Игроки «Трактора» шутят, вам нужно всю серию кататься с командой.
— Так и контракт могут выдать быстренько. Надо аккуратнее мне быть.
— Вы часто бываете в Челябинске, но было неожиданно вас увидеть так рано.
— Обычно так всегда делаю, но просто мы в «Рейнджерс» поудачнее играем обычно. Поэтому в этом месяце меня здесь никто не ждал.
— Вам спокойно днем здесь ходить по улице? Узнают же, наверное..
— Не узнают, только если налысо подстричься. А так я в основном сажусь в машину, еду к родным, приезжаю вечером и спать ложусь. Особо много не гуляю. Но проблем никаких нет. Назад поеду на поезде.
— В плацкарте?
— К сожалению, нет. Остались только СВ…
— Меньше года до Олимпийских игр. Ждете решения по допуску российской сборной?
— Конечно. Так получилось, что я не был ни на одной Олимпиаде. Хотя в целом шансы были попасть в команду. Поэтому жду этого, мне очень хочется этого. Это одна из мечт.
— Могут ли хоккеисты НХЛ повлиять через профсоюз? Например, на возможное проведение матчей между игроками североамериканской лиги и КХЛ.
— Иерархия есть везде, в нашей стране и в другой. Игроки не могут на это повлиять. Всем надо забастовку устраивать, но для этого нужен лидер, который уже перестал играть в хоккей, ходил и собирал митинги. Таких лидеров нет, поэтому как решат, так и решат. Я надеюсь, что все будет в положительную сторону.
Артур Хайруллин