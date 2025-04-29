Что сделала «Флорида»?! Перевернула игру за 11 секунд, «Тампа» на грани вылета!

«Битва за Флориду» до этого матча развивалась по удивительному сценарию — обе команды одерживали победы только в гостях. «Флорида» по обыкновению включилась к играм на вылет, показав многим экспертам (в том числе The Athletic), что андердогами они точно не являются.
Андрей Василевский появился в старте (по-другому быть и не могло) и провёл 113-й матч в плей-офф НХЛ в таком статусе, опередив Кена Драйдена и выйдя на четвёртое место по данному показателю. Больше только у Лундквиста, Руа и Бродо.
Первой шайбы пришлось ждать почти половину игры, и забросила её «Флорида» — пятёрка «Тампы» в полном составе свалилась на один фланг, оставив Лунделля совершенно одного на пятаке.
Но, несмотря на отсутствие опасных моментов до этого, «молнии» мгновенно собрались и уже через три с половиной минуты повели в счёте — Чаффи и Чернак забросили по шайбе за 11-секундный интервал и осчастливили Джона Купера, который очень яро отпраздновал второй гол.
Дерби и принципиальным противостояниям всегда присущи стычки, столкновения, а иногда и грязь. Именно к последнему решили прибегнуть игроки «Флориды». Во втором периоде Аарон Экблад локтем «вынес» Брэндона Хагеля и не получил даже двухминутного удаления, а в начале третьего Нико Миккола впечатал в борт сидящего на коленях Гиргенсонса. Тут судьи уже не могли молчать и удалили финского великана до конца игры.
«Тампа» ужасно сыграла в меньшинстве, не создав за пять минут ни единого момента, а чуть позже поплатилась за это. Очередное игнорирование собственного пятака дорого обошлось гостям, так как накативший туда Экблад шансов Василевскому не оставил.
А уже через 11 секунд подопечных Купера сокрушили ещё раз — наброс Сета Джонса с помощью рикошетов превратился в гол. «Лайтнинг» сняли вратаря, но быстро пропустили ещё раз.
«Тампа», казалось бы, спокойно контролировала игру и должна была доводить её до победы, но для такой «Флориды» нет ничего невозможного! Действующий чемпион показал характер, перевернув игру с ног на голову всего за 11 секунд. «Молнии» в шаге от вылета в первом раунде третий год подряд.
Пол Морис
Джон Купер
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
09:27
Густав Форслинг
13:30
Ник Пербикс
24:12
Гейдж Гонсалвес
29:06
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Эту Луостаринен)
32:21
Митчелл Чаффи
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Ник Пербикс)
32:32
Эрик Чернак
(Джейк Гюнцель)
40:19
Нико Миккола
40:19
Нико Миккола
45:12
Брэйден Пойнт
56:13
Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт)
56:24
Сет Джонс
(Антон Лунделл, Дмитрий Куликов)
58:20
Картер Верхэге
(Александр Барков)
17
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит