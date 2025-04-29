Что сделала «Флорида»?! Перевернула игру за 11 секунд, «Тампа» на грани вылета!

Дерби и принципиальным противостояниям всегда присущи стычки, столкновения, а иногда и грязь. Именно к последнему решили прибегнуть игроки «Флориды». Во втором периоде Аарон Экблад локтем «вынес» Брэндона Хагеля и не получил даже двухминутного удаления, а в начале третьего Нико Миккола впечатал в борт сидящего на коленях Гиргенсонса. Тут судьи уже не могли молчать и удалили финского великана до конца игры.