«Эдмонтон» — снова самая весёлая команда НХЛ. Но с такой игрой команде ничего не светит

Уже можно смело говорить, что все шаги, предпринятые «Эдмонтоном» на рынке, не сработали. Арвидссон и Скиннер не стали подмогой Драйзайтлю во втором сочетании и не использовали огромное количество шансов, которые им давал Ноблох. Швед до сих пор играет в топ-6, так как глубиной состава «Ойлерз» похвастаться не могут, но уже без Драйзайтля в напарниках. А канадец, который прославился тем, что никак не мог дебютировать в плей-офф, исполнил свою мечту и сел в запас после первого же матча.