Андрей Свечников высказался о своей игре в серии плей-офф с «Нью-Джерси»

«У меня была хорошая серия, но я чувствую, что сейчас пора двигаться дальше. Будет новая серия. Я должен продолжать делать то, что должен. Все приложили много усилий, мы хорошо играли, и я рад, что мы выиграли.



У нас есть план в голове. Мы очень хорошо контролируем шайбу, стараемся больше двигать её к воротам, быть рядом с ней и находить отскоки. Как только забиваешь один гол, чувствуешь уверенность. Как только забьёшь в паре игр, надеюсь, уже не остановишься», — приводит слова Свечникова сайт «Каролины».