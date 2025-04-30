Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Андрей Свечников высказался о своей игре в серии плей-офф с «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о своей игре в серии плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4−1).

Источник: Getty Images

«У меня была хорошая серия, но я чувствую, что сейчас пора двигаться дальше. Будет новая серия. Я должен продолжать делать то, что должен. Все приложили много усилий, мы хорошо играли, и я рад, что мы выиграли.

У нас есть план в голове. Мы очень хорошо контролируем шайбу, стараемся больше двигать её к воротам, быть рядом с ней и находить отскоки. Как только забиваешь один гол, чувствуешь уверенность. Как только забьёшь в паре игр, надеюсь, уже не остановишься», — приводит слова Свечникова сайт «Каролины».