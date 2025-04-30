В IIHF заявили, что пока нет смысла включать Овечкина в Зал славы

«Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — сказал Тардиф.