В IIHF заявили, что пока нет смысла включать Овечкина в Зал славы

Для включения Александра Овечкина в Зал славы должно пройти больше двух лет после окончания карьеры, заявил Sport24 президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
Овечкин 6 апреля стал рекордсменом НХЛ по голам за карьеру, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету 39-летнего россиянина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги. Также он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года с «Вашингтоном» и трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.
На вопрос о том, когда IIHF увековечит рекорды Овечкина, Тардиф ответил, что россиянин получит награды от организации.
«Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет. Для этого нужен более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он заслуживает. Сейчас в этом нет смысла», — сказал Тардиф.
«Вашингтон» Овечкина продолжает выступление в первом раунде Кубке Стэнли и ведет в серии с «Монреалем» со счетом 3−1.
В прошлом году в Зал славы включили Павла Дацюка.