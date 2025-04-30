«Тампа» опять вылетит в первом раунде? Мы не знаем, но мы предупреждали!

Вообразите на минуту «Вашингтон» без Овечкина. Можно ли заменить Александра? Конечно же, можно. Сегодня, в свои 39 лет, звёздный россиянин не является самым результативным игроком НХЛ, при всех его рекордах и достижениях. С точки зрения качества игры можно взять хорошего вингера в расцвете, который чисто за счёт своей молодости будет выдавать лучшие цифры, чем Саша, да ещё и наверняка окажется дешевле. Но только представьте себе, насколько колоссальный это получится удар по раздевалке. И если в регулярном чемпионате с этим ещё можно будет как-то жить, то в плей-офф твоя менталка просто не вывезет, если рядом не будет человека, один взгляд которого не даст тебе захандрить. Вероятно, именно такой момент в своей истории сегодня переживает «Тампа».