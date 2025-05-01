Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

Также 39-летний россиянин набрал 146-е очко (76 голов и 70 передач) в карьере в матчах Кубка Стэнли и догнал по этому показателю Майка Модано (58+88), разделив с ним 34-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. В матче против «Монреаля» Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема.