Гол Овечкина помог «Вашингтону» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Монреаль Канадиенс» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). В составе «Вашингтона» шайбы забросили российский нападающий Александр Овечкин (10-я минута), Джейкоб Чикран (12), Том Уилсон (37) и Брэндон Дьюхейм (60). У «Монреаля» автором гола стал Эмиль Хейнеман (43).
Александр Овечкин отметился 76-м голом в карьере в плей-офф НХЛ и 30-м — при игре в большинстве. Форвард «Вашингтона» забросил 12-ю шайбу в карьере в решающих матчах серии плей-офф НХЛ и сравнялся по этому показателю с российским нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным, разделив с ним второе место среди действующих игроков лиги, лидером рейтинга является Патрик Кейн (14 голов).
Также 39-летний россиянин набрал 146-е очко (76 голов и 70 передач) в карьере в матчах Кубка Стэнли и догнал по этому показателю Майка Модано (58+88), разделив с ним 34-е место в списке лучших бомбардиров в истории турнира. В матче против «Монреаля» Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес шесть бросков в створ ворот, заблокировал один бросок и применил три силовых приема.
Защитник «Вашингтона» Александр Алексеев один раз бросил в створ ворот. Нападающий «Канадиенс» Иван Демидов заблокировал один бросок, применил один силовой прием и очков не набрал.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу хоккеистов «Вашингтона», которые выиграли противостояние и впервые с 2018 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с «Каролиной Харрикейнз».
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит