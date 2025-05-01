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Овечкин сравнялся с Лемье по числу голов в плей-офф НХЛ

Вместе они делят 12-е место по этому показателю.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал двукратного обладателя Кубка Стэнли канадца Марио Лемье по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин открыл счет в пятом матче серии первого раунда с «Монреалем», встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:1. Столичная команда вышла во второй раунд плей-офф, выиграв серию со счетом 4−1. Этот гол стал для Овечкина 76-м в плей-офф НХЛ, вместе с Лемье они делят 12-е место по этому показателю.

Ближайшей целью Овечкина теперь является чешский нападающий Яромир Ягр с 78 голами. Лидирует в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ канадский форвард Уэйн Гретцки (122).

Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин забросил четвертую шайбу в пяти матчах плей-офф. В Кубке Стэнли и регулярных чемпионатах на его счету 973 шайбы, он занимает второе место по этому показателю, отставая от Гретцки на 43 гола.

Вашингтон
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
1-й период
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
2-й период
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
3-й период
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит