Овечкин сравнялся с Лемье по числу голов в плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин догнал двукратного обладателя Кубка Стэнли канадца Марио Лемье по количеству заброшенных шайб в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин открыл счет в пятом матче серии первого раунда с «Монреалем», встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:1. Столичная команда вышла во второй раунд плей-офф, выиграв серию со счетом 4−1. Этот гол стал для Овечкина 76-м в плей-офф НХЛ, вместе с Лемье они делят 12-е место по этому показателю.
Ближайшей целью Овечкина теперь является чешский нападающий Яромир Ягр с 78 голами. Лидирует в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ канадский форвард Уэйн Гретцки (122).
Ранее ТАСС сообщал, что Овечкин забросил четвертую шайбу в пяти матчах плей-офф. В Кубке Стэнли и регулярных чемпионатах на его счету 973 шайбы, он занимает второе место по этому показателю, отставая от Гретцки на 43 гола.
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит