Овечкин сравнялся с Лемье по числу голов в плей-офф НХЛ

Овечкин открыл счет в пятом матче серии первого раунда с «Монреалем», встреча завершилась победой «Вашингтона» — 4:1. Столичная команда вышла во второй раунд плей-офф, выиграв серию со счетом 4−1. Этот гол стал для Овечкина 76-м в плей-офф НХЛ, вместе с Лемье они делят 12-е место по этому показателю.