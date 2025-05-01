«Тампа» с Кучеровым проиграла «Флориде» и вылетела из плей-офф

Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу хоккеистов «Флориды», которые выиграли противостояние и прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с победителем пары «Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз». «Пантерз» обыграли «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли второй раз подряд.