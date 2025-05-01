«Тампа» с Кучеровым проиграла «Флориде» и вылетела из плей-офф

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Флориде Пантерз» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 6:3 (2:2, 2:1, 2:0) в пользу гостей. В составе «Флориды» шайбы забросили Картер Верхаг (6-я минута), Антон Лунделль (11), Александр Барков (21), Сэм Беннетт (36), Ээту Луостаринен (54) и Сэм Райнхарт (56). У «молний» авторами голов стали Гейдж Гонсалвес (3), Ник Пол (13) и Джейк Гюнцель (30).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, ставший по итогам регулярного сезона-2024/25 НХЛ лучшим бомбардиром, нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок, применил один силовой прием и очков не набрал. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 30.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 26 сейвов после 29 бросков. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов заблокировал два броска и применил семь силовых приемов.
Счет в серии до четырех побед стал 4−1 в пользу хоккеистов «Флориды», которые выиграли противостояние и прошли во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретятся с победителем пары «Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз». «Пантерз» обыграли «Тампу» в первом раунде Кубка Стэнли второй раз подряд.
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
02:33
Гейдж Гонсалвес
(Виктор Хедман, Люк Гленденинг)
05:09
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
05:21
Картер Верхэге
(Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачак)
10:06
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Эту Луостаринен)
12:16
Ник Пол
(Конор Джики)
12:45
Ник Пербикс
16:34
Сет Джонс
20:52
Александр Барков
(Эту Луостаринен, Густав Форслинг)
28:38
Сэм Беннетт
29:57
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман)
33:07
Сэм Беннетт
35:13
Сэм Беннетт
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
40:00
Джейк Гюнцель
40:00
Эван Родригес
53:02
Эту Луостаринен
(Антон Лунделл, Брэд Маршан)
55:36
Сэм Райнхарт
58:34
Эрик Чернак
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит