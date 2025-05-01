«Вашингтон» — во втором раунде Кубка Стэнли впервые за семь лет! А у Овечкина — четвертый гол в плей-офф

Незадолго до старта пятого матча серии с «Монреалем» болельщики «Вашингтона» наконец-то увидели новость, которую ждали весь последний месяц, — в состав «Кэпиталз» возвращается Алексей Протас, получивший порез ноги в начале апреля и еще не игравший в этом плей-офф. Нужно ли говорить, что появление на льду стремительно прогрессирующего белоруса, наколотившего 30 шайб в прошедшей регулярке, в головах фанатов моментально превратилось в фактор, который непременно должен был помочь их команде закончить серию дома и выйти во второй раунд?
Пока в столице США радовались возвращению Протаса, заменившего в четвертом звене Тэйлора Рэддиша, в Квебеке вынуждены были смириться с потерями Сэма Монтембо и Патрика Лайне, а «Канадиенс» пришлось лететь на выезд и спасаться без основного вратаря и праворукого снайпера. При этом под вопросом оказалось и участие в пятой встрече защитника Александра Каррье, для которого жесткий хит Тома Уилсона в четвертой игре не обошелся без последствий.
Если к постоянным проблемам финского форварда со здоровьем в «Монреале» наверняка уже успели привыкнуть, то травма основного голкипера стала для «Хабс» крайне неприятным сюрпризом, из-за которого Мартену Сен-Луи пришлось по ходу третьего матча бросать в рамку Якуба Добеша. Но как бы здорово 23-летний чех ни выглядел в своей дебютной регулярке, к рубке со «Столичными» он оказался не совсем готов, крайне слабо отыграв в прошлый понедельник и не сумев остановить нападение соперника. А собственное бессилие перед атакой «Кэпс» ему пришлось маскировать критикой арбитров и призывами дисквалифицировать Александра Овечкина за силовой прием против Джейка Эванса.
«Розыгрыш уже давно закончился, когда Овечкин ударил Джейка. Это заслуживает дисквалификацию минимум на одну игру, но, видимо, он не получит ее. Не хочу показывать пальцем, я никогда этого не делал. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет таких судей, вот и все», — сокрушался молодой голкипер пару дней назад в микст-зоне.
Однако Великую Восьмерку слова Добеша лишь раззадорили, и этой ночью лучший снайпер в истории НХЛ заставил чеха оказаться на коленях уже на 10-й минуте первого периода, открыв счет своей четвертой шайбой в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Стоило Дилану Строуму вчистую выиграть вбрасывание у Кристиана Дворака, как Ови моментально зарядил в касание и не оставил никаких шансов вратарю гостей.
Еще не успел «Монреаль» прийти в себя после пропущенной, как вторая тройка хозяев по горячим следам закружила в зоне Добеша позиционку и классно вывела на завершение подключившегося из глубины на дальнюю штангу Джейкоба Чикрана. Промахнуться после такого роскошного паса Пьера-Люка Дюбуа ведущий защитник «Кэпиталз» не имел права.
Двух этих быстрых шайб команде Спенсера Карбери оказалось достаточно, чтобы решить исход встречи. Во второй двадцатиминутке «Столичные» напор не ослабили и вполне заслуженно заработали на себе два большинства, одно из которых реализовали незадолго до перерыва. Разве мог не сказать свое слово Том Уилсон, сидевший костью в горле у игроков «Канадиенс» всю серию? Свой шанс на добивании 43-й номер не упустил, сделав преимущество хозяев перед решающим отрезком еще более комфортным.
Шайба Эмиля Хейнемана на старте третьего периода вернула интригу матчу и дала гостям надежду на спасение. Впрочем, на большее в оставшиеся 17 минут парней Сен-Луи не хватило. Гол Брэндона Дюхайма в пустые ворота поставил точку в серии, получившейся довольно короткой. Обыграв «Монреаль» в пяти встречах, «Вашингтон» вышел во второй раунд впервые с золотого для себя плей-офф 2018 года. И думается, что для текущей версии «Кэпиталз» полуфинал «Востока» точно не предел.
Автор: Иван Богун
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит