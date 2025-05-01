«Вашингтон» — во втором раунде Кубка Стэнли впервые за семь лет! А у Овечкина — четвертый гол в плей-офф

Если к постоянным проблемам финского форварда со здоровьем в «Монреале» наверняка уже успели привыкнуть, то травма основного голкипера стала для «Хабс» крайне неприятным сюрпризом, из-за которого Мартену Сен-Луи пришлось по ходу третьего матча бросать в рамку Якуба Добеша. Но как бы здорово 23-летний чех ни выглядел в своей дебютной регулярке, к рубке со «Столичными» он оказался не совсем готов, крайне слабо отыграв в прошлый понедельник и не сумев остановить нападение соперника. А собственное бессилие перед атакой «Кэпс» ему пришлось маскировать критикой арбитров и призывами дисквалифицировать Александра Овечкина за силовой прием против Джейка Эванса.