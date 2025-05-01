Овечкин прокомментировал выход «Вашингтона» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

«Несмотря ни на что, мы не отходили от веры в себя, — сказал Овечкин. — С первого дня в команде новые игроки могут приходить в раздевалку, мы всегда поддерживали друг друга. Самое главное — нам было весело, несмотря ни на что, мы старались быть на позитиве даже после поражения. Менеджеры провели отличную работу по комплектованию состава. Они помогли нам построить хорошую команду».