Овечкин прокомментировал выход «Вашингтона» во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Хоккеисты «Вашингтона» отпразднуют победу в серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаля», но уже со следующего дня будут готовиться к матчам второго раунда против «Каролины». Об этом рассказал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.
Ранее ТАСС сообщал, что «Вашингтон» со счетом 4−1 в серии обыграл «Монреаль» и вышел во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). На этой стадии столичная команда сыграет против «Каролины», которая ранее со счетом 4−1 в серии одержала победу над «Нью-Джерси». «Вашингтон» будет иметь преимущество своей площадки как лучшая команда Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата.
«Несмотря ни на что, мы не отходили от веры в себя, — сказал Овечкин. — С первого дня в команде новые игроки могут приходить в раздевалку, мы всегда поддерживали друг друга. Самое главное — нам было весело, несмотря ни на что, мы старались быть на позитиве даже после поражения. Менеджеры провели отличную работу по комплектованию состава. Они помогли нам построить хорошую команду».
«Все, что произошло в регулярном чемпионате, уже закончилось для меня. Мы идем от игры к игре, сейчас фокусируемся на первой игре второго раунда. Да, мы выиграли серию и отпразднуем это вечером, но завтра будет новый день, новая серия. Нам нужно с умом подойти к следующим матчам», — добавил он.
На счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 5 очков по системе «гол + пас» (4+1) в пяти играх. За карьеру в плей-офф Овечкин забросил 76 шайб. В Кубке Стэнли и регулярных чемпионатах на его счету 973 шайбы, он занимает второе место по этому показателю, отставая от Уэйна Гретцки на 43 гола. Ранее Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, на его счету 897 шайб.
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит