Сенсационный провал могучего Кучерова. Русского гения одолело проклятие?

Ключевым в этой серии стал фактор тотальной нейтрализации Кучерова. Игроки «Пантерз» сделали все, чтобы выключить российского супербомбардира. Еще в самом начале серии включивший режим берсерка Мэттью Ткачук сильно ударил Никиту и дал тому понять, что против него будут действовать настолько грубо, насколько это будет возможно. Намерения «Флориды» оправдывались от матча к матчу. В течение всей серии «пантеры» били Кучерова при первой же возможности вне зависимости от того, владеет он шайбой или нет, они сделали жизнь россиянина в этой битве невыносимой. Наконец такая тактика оправдала себя в заключительном матче серии: Никита Кучеров на глазах у болельщиков «Тампы» проявил себя максимально неудачно, делал безадресные передачи, допустил три потери (худший результат во всей игре), схватил «минус 2» и абсолютно потерялся в оборонительных капканах «Флориды».