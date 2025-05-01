Сенсационный провал могучего Кучерова. Русского гения одолело проклятие?

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Флориде Пантерз» и вылетели из плей-офф. «Молнии» потерпели крах в противостоянии с «пантерами» на стадии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги во втором сезоне подряд. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров снова не смог огорчить Сергея Бобровского.
Большие ожидания
После крупных неудач в двух предыдущих сезонах НХЛ руководство «Тампы» пошло ва-банк в надежде выжать из текущего состава команды все соки ради победы в Кубке Стэнли. Боссы «Лайтнинг» вернули в команду опытных Райана Макдону и Янни Гурда, сыгравших не последнюю роль в двух последних чемпионствах «молний», совершили сенсационный обмен Михаила Сергачева в «Юту» и совершили то, во что фанаты клуба еще очень долго не могли поверить, — расстались с лицом всей франшизы Стивеном Стэмкосом и сэкономленные деньги под потолком зарплат потратили на Джейка Гюнцеля.
То, как развивался сезон для «Тампы», постепенно показал, что не самые очевидные действия руководителей клуба имели логику. Особенно это касалось отказа от продления контракта со Стэмкосом. Первоклассный канадский снайпер поддался кризису в стане «Нэшвилл Предаторз», а пришедший вместо него в «Лайтнинг» Гюнцель отлично сыгрался с новыми партнерами и помог команде соорудить одну из самых грозных спецбригад во всей НХЛ.
Успехи того же Гюнцеля стали возможны во многом благодаря Никите Кучерову. Великолепный бомбардир окончательно перетянул на себя роль лидера «Тампы», своими действиями в атаке российский форвард принес команде высокую результативность, победы и отличные результаты в чемпионате. Сам Кучеров особенно мощно прибавил ближе к концу «регулярки» и превзошел канадского монстра Натана Маккиннона в гонке за «Арт Росс Трофи».
Кучеров в 78 матчах регулярного сезона набрал 121 балл при 37 голах и 84 передачах, установил множество самых разных достижений и рекордов, третий раз в своей карьере (и второй — подряд) стал лучшим бомбардиром по итогам чемпионата и официально вошел в число финалистов в борьбе за награду самому выдающемуся игроку сезона. Нет сомнений, что Никита также окажется в тройке главных номинантов на «Харт Трофи» — ценный приз игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в чемпионате.
Высокие результаты «Тампы» и лично Кучерова повлекли за собой соответствующие ожидания от них в плей-офф. Эксперты с официального сайта НХЛ, а также журналисты Sportsnet и The Athletic пророчили «Лайтнинг» победу в серии первого раунда против действующих обладателей Кубка Стэнли «Флориды Пантерз». Последние и вовсе давали наивысшие показатели шансов «молний» стать победителем Восточной конференции и чемпионами всего сезона, а также пророчили Кучерову победу в номинации на «Конн Смайт Трофи» — самому ценному игроку Кубка Стэнли.
Суровая реальность
При всех прелестях «Тампы» нельзя было забывать о мастерстве «Флориды». «Пантерз» своих соседей по штату знают прекрасно — достаточно для нейтрализации сильных сторон соперника и точечного удара по его уязвимым местам.
Слаженные действия Сергея Бобровского со своими защитниками обезвредили лучшее и самое результативное нападение регулярного чемпионата, а ненасытные нападающие «пантер» безжалостно разобрали на части оборонительные владения «молний», да так, что даже номинированный на «Везина Трофи» Андрей Василевский попал под расстрел и не сдюжил. 16 пропущенных бросков в пяти матчах серии, 3,27 пропущенные шайбы в среднем за матч и 87,2% отраженных бросков — с такой статистикой «Тампе» не на что было рассчитывать. И это не столько проблема голкипера, сколько его партнеров по команде, которые не помогали своими вратарю и не блокировали броски, давая сопернику возможность расстреливать Василевского из любых позиций.
В итоге планы «Лайтнинг» с треском провалились, и подопечные Джона Купера третий раз подряд завершили сезон НХЛ на стадии первого раунда плей-офф. Второй сезон кряду палачами «Тампы» стали их соседи. Вновь «Флорида» оказалась сильнее в пяти матчах противостояния.
Ключевым в этой серии стал фактор тотальной нейтрализации Кучерова. Игроки «Пантерз» сделали все, чтобы выключить российского супербомбардира. Еще в самом начале серии включивший режим берсерка Мэттью Ткачук сильно ударил Никиту и дал тому понять, что против него будут действовать настолько грубо, насколько это будет возможно. Намерения «Флориды» оправдывались от матча к матчу. В течение всей серии «пантеры» били Кучерова при первой же возможности вне зависимости от того, владеет он шайбой или нет, они сделали жизнь россиянина в этой битве невыносимой. Наконец такая тактика оправдала себя в заключительном матче серии: Никита Кучеров на глазах у болельщиков «Тампы» проявил себя максимально неудачно, делал безадресные передачи, допустил три потери (худший результат во всей игре), схватил «минус 2» и абсолютно потерялся в оборонительных капканах «Флориды».
«План состоял в том, чтобы оказывать физическое давление на Кучерова на протяжении всей серии. Это именно то, что мы сделали. Это сработало», — признался нападающий «Флориды» Эван Родригес после заключительного матча серии.
Результаты Никиты Кучерова за всю серию — 3 результативные передачи и ноль голов в пяти матчах. Это его худшая статистика за последние три розыгрыша Кубка Стэнли. К тому же за аналогичный период россиянин отметился всего одной заброшенной шайбой: это случилось еще 19 апреля 2023 года в стартовой игре серии первого раунда плей-офф против «Торонто Мейпл Лифс». С тех пор Кучеров провел 15 матчей подряд без голов.
Удивительной выглядит и иная статистика — Никита проваливает каждый розыгрыш Кубка Стэнли после того, как становится лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. Просто совпадение:
- в сезоне-2018/19 Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи», но его «Тампа» проиграла в первом раунде плей-офф со счетом 0−4 «Коламбус Блю Джекетс», чьи ворота защищал Сергей Бобровский. Никита в трех сыгранных матчах не забросил ни одной шайбы;
- в сезоне-2023/24 Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи», но его «Тампа» проиграла в первом раунде плей-офф со счетом 1−4 «Флориде Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах. Никита в пяти сыгранных матчах не забросил ни одной шайбы;
- в сезоне-2024/25 Кучеров завоевал «Арт Росс Трофи», но его «Тампа» вновь проиграла в первом раунде плей-офф со счетом 1−4 «Флориде Пантерз» с Сергеем Бобровским в воротах. Никита в пяти сыгранных матчах также не забросил ни одной шайбы.
Настоящие проклятие. Не иначе. В этой связи Кучерова по-человечески жаль. Настоящий мастер и профессионал своего дела добровольно отказался от отпуска, приступив к тренировкам спустя всего неделю после вылета из плей-офф в прошлом году и посвятив всего себя подготовке к новой битве за Кубок Стэнли. Но в этой дуэли великолепный форвард был разгромлен.
Любопытно, какие действия предпримет «Тампа» теперь. Останется ли на своей должности генерального менеджера Жюльен Брисбуа? Сохранит ли за собой пост главного тренера Джон Купер, возглавляющий команду с 2013 года? Задумаются ли «Лайтнинг» о вариантах обмена Никиты Кучерова, чей контакт с кэпхитом 9,5 миллиона долларов будет действовать еще два года? Произошедшее с клубом в прошлое межсезонье показало, что ожидать можно чего угодно.
Автор: Андрей Сенченко
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(Андрей Василевский, Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
02:33
Гейдж Гонсалвес
(Виктор Хедман, Люк Гленденинг)
05:09
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
05:21
Картер Верхэге
(Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачак)
10:06
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Эту Луостаринен)
12:16
Ник Пол
(Конор Джики)
12:45
Ник Пербикс
16:34
Сет Джонс
20:52
Александр Барков
(Эту Луостаринен, Густав Форслинг)
28:38
Сэм Беннетт
29:57
Джейк Гюнцель
(Виктор Хедман)
33:07
Сэм Беннетт
35:13
Сэм Беннетт
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
40:00
Джейк Гюнцель
40:00
Эван Родригес
53:02
Эту Луостаринен
(Антон Лунделл, Брэд Маршан)
55:36
Сэм Райнхарт
58:34
Эрик Чернак
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит