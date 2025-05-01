Наместников забросил победную шайбу в пятом матче серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»

Ранее ТАСС сообщал, что «Вашингтон», в составе которого выступает российский нападающий Александр Овечкин, со счетом 4−1 в серии обыграл «Монреаль» и вышел во второй раунд плей-офф. На этой стадии столичная команда сыграет против «Каролины».