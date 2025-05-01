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Наместников забросил победную шайбу в пятом матче серии плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса»

Также на счету россиянина результативная передача.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луиса».

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Виннипега», Наместников стал автором победного гола. Россиянин набрал первые очки в текущем розыгрыше плей-офф, на его 2 (1 + 1) балла за результативность в пяти встречах. В составе «Сент-Луиса» голевой пас на свой счет записал форвард Алексей Торопченко.

Счет в серии стал 3−2 в пользу «Виннипега», который является победителем регулярного чемпионата НХЛ. Шестой матч противостояния пройдет на домашней арене «Сент-Луиса» в ночь на 3 мая по московскому времени.

Ранее ТАСС сообщал, что «Вашингтон», в составе которого выступает российский нападающий Александр Овечкин, со счетом 4−1 в серии обыграл «Монреаль» и вышел во второй раунд плей-офф. На этой стадии столичная команда сыграет против «Каролины».

Виннипег
5:3
2:1, 2:1, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джим Монтгомери
Вратари
Коннор Хеллибак
Джордан Биннингтон
(Джордан Биннингтон)
1-й период
01:23
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Мэйсон Эпплтон)
03:42
Натан Уокер
(Кэм Фаулер, Колтон Парэйко)
06:12
Брэндон Танев
06:12
Брэйден Шенн
06:12
Брэйден Шенн
07:20
Габриэль Виларди
07:20
Оскар Сундквист
08:39
Нино Нидеррайтер
(Дилан Самберг, Нил Пионк)
10:01
Люк Шенн
10:01
Логан Стэнли
10:01
Колтон Парэйко
2-й период
21:43
Джастин Фолк
26:06
Джимми Снаггерад
(Роберт Томас)
31:05
Дилан Демело
(Кайл Коннор, Владислав Наместников)
38:51
Владислав Наместников
(Мэйсон Эпплтон, Кайл Коннор)
3-й период
56:47
Адам Лаури
(Нино Нидеррайтер, Мэйсон Эпплтон)
59:07
Натан Уокер
(Радек Факса, Алексей Торопченко)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит