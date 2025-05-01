Овечкина ждет бойня с близким другом и с давней жертвой! Серия против «Каролины» будет очень жаркой

Сегодня ночью стала известна первая пара второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли — «Вашингтон Кэпиталз» сыграет против «Каролина Харрикейнз». Обе команды прошли своих соперников по первому раунду за пять игр — «столичные» обыграли «Монреаль Канадиенс», а «ураганы» отправили в отпуск «Нью-Джерси Дэвилз».
«Вашингтон» выходил во второй раунд последний раз в чемпионском сезоне-2018 г, а вот «Каролина» за последние шесть лет всего единожды уступала в четвертьфинале конференции. Причем эта «тенденция» началась именно с «Кэпиталз», которых «ураганы» обыграли в 2019 году в семи матчах. На тот момент для «Харрикейнз» это был первый выход в плей-офф за 10 лет. А еще это была единственная встреча команд в розыгрыше Кубка Стэнли на данный момент.
«Наша команда не выигрывала ни одной серии плей-офф с 2018 года. Прошло семь лет. Надеюсь, что проход первого раунда даст нам глоток свежего воздуха. Мы очень хорошо знаем нашего следующего соперника. Очень хорошо с ним знакомы. Надеюсь, теперь, когда мы преодолели эти трудности, мы сможем собраться с духом», — сказал главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Сам Карбери, кстати, впервые в своей тренерской карьере НХЛ в качестве главного тренера прошел первый раунд плей-офф.
Ожидается, что серия между «столичными» и «ураганами» будет яркой и богатой на события. В регулярном чемпионате подопечные Карбери и Бриндамора встречались четыре раза, два из которых пришлись на финальную часть сезона. Серия встреч в регулярке закончилась ничьей 2−2, но запомнились эти матчи далеко не голами и передачами, а драками и потасовками.
«Если встречи этих команд в регулярном чемпионате что-то и показали, то неприязнь этих двух команд друг к другу», — считает автор «The Hockey News» Андре Лиаль.
В первом из двух апрельских матчей команды набрали на двоих 142 минуты штрафа, 78 из которых заработали игроки «Вашингтона». Не обошлось без драки и в следующем матче между этими командами, но такой массовой потасовки уже не было.
Учитывая, как в плей-офф растет напряжение, можно смело предположить, что наследие регулярного чемпионата выльется в еще более серьезную борьбу в плей-офф. О чем говорить, если последняя на данный момент драка Александра Овечкина пришлась именно на ту серию с «Каролиной» шесть лет назад. Речь, разумеется, о бое с Андреем Свечниковым, для которого розыгрыш Кубка Стэнли-2019 был первым в карьере.
«У них отличная команда. В этом году у нас было с ними несколько неплохих, жестких игр, много борьбы, я жду продолжения того, что мы видели в регулярке. Получится физическое противостояние. Но будет очень важно владеть шайбой. Нам нужно владеть шайбой», — считает форвард «Вашингтона» Дилан Строум.
Интересно это противостояние еще и с точки зрения встречи российских игроков. Кроме упомянутых Свечникова и Овечкина в той серии в 2019 году принимал участие также близкий друг Ови — Дмитрий Орлов. Правда теперь защитник будет по другую сторону баррикад — тогда Дмитрий выступал за «столичных», теперь — за «ураганов». Вероятнее всего, сыграет также Петр Кочетков, который снова, как и в прошлом сезоне, занимает роль первого номера «ураганов» после очередной травмы своего датского коллеги Фредерика Андерсена.
Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон», запрыгнув в последний вагон, вышел в плей-офф с восьмого места и вылетел в первом раунде от «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0−4. «Каролина» год назад закончила плей-офф во втором раунде, пострадав от тех же «Рейнджерс» со счетом 2−4. Кто пройдет дальше: неожиданно возродившийся «Вашингтон» или вот уже пять лет претендующая на Кубок «Каролина»?
Автор: Надежда Тонконог
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит