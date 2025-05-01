Овечкина ждет бойня с близким другом и с давней жертвой! Серия против «Каролины» будет очень жаркой

«Вашингтон» выходил во второй раунд последний раз в чемпионском сезоне-2018 г, а вот «Каролина» за последние шесть лет всего единожды уступала в четвертьфинале конференции. Причем эта «тенденция» началась именно с «Кэпиталз», которых «ураганы» обыграли в 2019 году в семи матчах. На тот момент для «Харрикейнз» это был первый выход в плей-офф за 10 лет. А еще это была единственная встреча команд в розыгрыше Кубка Стэнли на данный момент.