Кучеров вошел в число номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ

Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата, набрав в 78 матчах 121 (37 заброшенных шайб + 84 голевые передачи) очко. Драйзайтль стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 52 шайбами, также на счету немца 54 голевые передачи в 71 матче. Хеллебайк в 63 играх одержал 47 побед, процент отраженных бросков составил 92,5, что стало лучшим показателем в лиге.