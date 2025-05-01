Кучеров вошел в число номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров вошел в число номинантов на «Харт трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Вместе с Кучеровым на приз претендуют германский нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и американский голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк.
Кучеров стал лучшим бомбардиром по итогам регулярного чемпионата, набрав в 78 матчах 121 (37 заброшенных шайб + 84 голевые передачи) очко. Драйзайтль стал лучшим снайпером регулярного чемпионата с 52 шайбами, также на счету немца 54 голевые передачи в 71 матче. Хеллебайк в 63 играх одержал 47 побед, процент отраженных бросков составил 92,5, что стало лучшим показателем в лиге.
Ранее ТАСС сообщал, что Кучерова номинировали на «Тед Линдсей эворд» — награду лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ.
Кучерову 31 год, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021).
Кучеров получил «Харт трофи» в 2019 году. Из россиян помимо него награду трижды выигрывал Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), по разу — Сергей Федоров (1994) и Евгений Малкин (2012).