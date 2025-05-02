«Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли. Капризов провел отличную серию, но в решающем матче — без очков

От «Миннесоты» в серии с «Вегасом» совершенно точно не ждали серьезных подвигов. Это было противостояние контендера против команды, которая-то и в плей-офф вышла не без проблем. А если бы не Кирилл Капризов, то точно бы там не оказалась. Но «Уайлд» показали приличную оппозицию, а решающим фактором стала игра в овертайме: «Миннесота» проиграла два из двух.