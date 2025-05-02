«Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли. Капризов провел отличную серию, но в решающем матче — без очков

От «Миннесоты» в серии с «Вегасом» совершенно точно не ждали серьезных подвигов. Это было противостояние контендера против команды, которая-то и в плей-офф вышла не без проблем. А если бы не Кирилл Капризов, то точно бы там не оказалась. Но «Уайлд» показали приличную оппозицию, а решающим фактором стала игра в овертайме: «Миннесота» проиграла два из двух.
В шестом матче серии хозяева точно не были хуже. «Уайлд» создали гораздо больше моментов и переигрывали «Вегас» в формате «пять на пять». Но индивидуально хоккеисты «Голден Найтс» оказались сильнее. Чего стоит только шайба Джека Айкела: ассист Марка Стоуна обязан войти в топ лучших хайлайтов первого раунда.
«Миннесоте» же не хватило голов и передач Капризова: россиянин впервые за всю серию ушел со льда без набранных очков. В этом плей-офф на его счету 9 (5+4) результативных действий в шести матчах. За пять лет в НХЛ Капризов так ни разу и не преодолел порог первого раунда. Дважды «Миннесота» вылетала от «Вегаса», еще по разу — от «Сент-Луиса» и «Далласа».
Но у Кирилла еще достаточно времени, чтобы полноценно прочувствовать вкус плей-офф. А вот Марка-Андре Флери в Национальной хоккейной лиге мы больше не увидим. Последний раз 40-летний голкипер выходил на лед в пятом матче серии. Для него этот плей-офф стал 18-м в карьере — рекордный показатель среди вратарей. Мартин Бродер и Патрик Руа принимали участие в Кубке Стэнли по 17 раз.
Зато во второй раунд вышли Иван Барбашев и Павел Дорофеев. У обоих по два (1+1) очка в первом раунде — не самый великий результат. Но у них еще будет время разыграться: в следующем этапе «Вегас» встретится с победителем пары «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон».
Автор: Егор Сергеев
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Филип Густавссон
Адин Хилл
02:27
Марко Росси
02:27
Марко Росси
03:30
Ши Теодор
(Виктор Олофссон, Джек Айкел)
06:22
Ноа Хэнифин
19:56
Райан Хартман
(Маркус Фолиньо)
21:03
Николас Хэг
27:06
Брок Фэйбер
36:12
Джек Айкел
(Марк Стоун, Брэйден Макнэбб)
51:30
Кирилл Капризов
56:02
Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
56:33
Райан Хартман
(Маркус Юханссон, Джейкоб Миддлтон)
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит