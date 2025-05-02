«Миннесота» Капризова вылетела из Кубка Стэнли

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» на своем льду проиграла «Вегас Голден Найтс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завершила выступление в розыгрыше Кубка Стэнли.
Встреча, прошедшая в Сент-Поле, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Ши Теодор (4-я минута), Джек Айкел (37) и Марк Стоун (57). У «Миннесоты» дубль оформил Райан Хартман (20, 57).
«Миннесота», в составе которой выступают россияне Кирилл Капризов и Яков Тренин, завершила выступление в плей-офф НХЛ, проиграв «Вегасу» в серии со счетом 2−4. Во втором раунде «Голден Найтс» встретятся с победителем серии между «Эдмонтон Ойлерз» и «Лос-Анджелес Кингз» (счет в серии 3−2).
Канадский голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри провел свой последний матч в профессиональной карьере. Летом 2024 года вратарь объявил, что сезон-2024/25 станет для него заключительным. Флёри 40 лет, он олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575).
В другом матче дня «Торонто Мейпл Лифс» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) и одержал победу в серии со счетом 4−2. Во втором раунде «Лифс» встретятся с действующим обладателем Кубка Стэнли — командой «Флорида Пантерз», в составе которой выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.
Джон Хайнс
Брюс Кэссиди
Филип Густавссон
Адин Хилл
02:27
Марко Росси
02:27
Марко Росси
03:30
Ши Теодор
(Виктор Олофссон, Джек Айкел)
06:22
Ноа Хэнифин
19:56
Райан Хартман
(Маркус Фолиньо)
21:03
Николас Хэг
27:06
Брок Фэйбер
36:12
Джек Айкел
(Марк Стоун, Брэйден Макнэбб)
51:30
Кирилл Капризов
56:02
Марк Стоун
(Брэйден Макнэбб, Ши Теодор)
56:33
Райан Хартман
(Маркус Юханссон, Джейкоб Миддлтон)
8
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит