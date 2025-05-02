«Миннесота» Капризова вылетела из Кубка Стэнли

Канадский голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри провел свой последний матч в профессиональной карьере. Летом 2024 года вратарь объявил, что сезон-2024/25 станет для него заключительным. Флёри 40 лет, он олимпийский чемпион 2010 года в составе сборной Канады и трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Флёри занимает второе место в истории регулярных чемпионатов НХЛ по количеству побед среди вратарей (575).