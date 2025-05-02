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Пас Подколзина помог «Эдмонтону» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» и вышел во 2-й раунд плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующую стадию.

Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Адам Хенрик (4), Райан Нюджент-Хопкинс (6), Зак Хайман (13), Дарнелл Нерс (35), Трент Фредерик (37) и Коннор Браун (60). У «Кингз» голами отметились Куинтон Байфилд (2), Брандт Кларк (4), Джордан Спенс (39) и Анже Копитар (60).

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин записал на свой счет голевую передачу. В его активе теперь 4 очка (0 голов + 4 передачи) в шести матчах серии с «Кингз».

«Эдмонтон», который является прошлогодним финалистом Кубка Стэнли, одержал победу в серии со счетом 4−2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет против «Вегас Голден Найтс», в составе которого выступают россияне Илья Самсонов, Иван Барбашев и Павел Дорофеев.

Эдмонтон
6:4
3:2, 2:1, 1:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
2.05.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблаух
Джим Хиллер
Вратари
Кэлвин Пикар
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер, Дарси Кемпер)
1-й период
01:19
Куинтон Байфилд
(Алекс Лафферье, Кевин Фиала)
03:04
Адам Хенрик
(Коннор Браун, Трент Фредерик)
03:37
Бренд Кларк
(Филлип Дано)
04:20
Алекс Лафферье
05:55
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид)
07:38
Виктор Арвидссон
12:49
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс, Дарнелл Нерс)
2-й период
34:59
Дарнелл Нерс
(Маттиас Янмарк, Василий Подколзин)
36:35
Трент Фредерик
(Бретт Кулак, Коннор Браун)
38:01
Джордан Спенс
(Самуэль Хелениус, Кевин Фиала)
3-й период
47:49
Зак Хаймэн
59:05
Анже Копитар
(Алекс Лафферье, Дрю Даути)
59:58
Коннор Браун
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит