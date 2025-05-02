Пас Подколзина помог «Эдмонтону» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

«Эдмонтон», который является прошлогодним финалистом Кубка Стэнли, одержал победу в серии со счетом 4−2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет против «Вегас Голден Найтс», в составе которого выступают россияне Илья Самсонов, Иван Барбашев и Павел Дорофеев.