Пас Подколзина помог «Эдмонтону» выйти во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующую стадию.
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 6:4 (3:2, 2:1, 1:1) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Адам Хенрик (4), Райан Нюджент-Хопкинс (6), Зак Хайман (13), Дарнелл Нерс (35), Трент Фредерик (37) и Коннор Браун (60). У «Кингз» голами отметились Куинтон Байфилд (2), Брандт Кларк (4), Джордан Спенс (39) и Анже Копитар (60).
Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин записал на свой счет голевую передачу. В его активе теперь 4 очка (0 голов + 4 передачи) в шести матчах серии с «Кингз».
«Эдмонтон», который является прошлогодним финалистом Кубка Стэнли, одержал победу в серии со счетом 4−2 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где сыграет против «Вегас Голден Найтс», в составе которого выступают россияне Илья Самсонов, Иван Барбашев и Павел Дорофеев.
Крис Ноблаух
Джим Хиллер
Кэлвин Пикар
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер, Дарси Кемпер)
01:19
Куинтон Байфилд
(Алекс Лафферье, Кевин Фиала)
03:04
Адам Хенрик
(Коннор Браун, Трент Фредерик)
03:37
Бренд Кларк
(Филлип Дано)
04:20
Алекс Лафферье
05:55
Райан Нюджент-Хопкинс
(Зак Хаймэн, Коннор Макдэвид)
07:38
Виктор Арвидссон
12:49
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс, Дарнелл Нерс)
34:59
Дарнелл Нерс
(Маттиас Янмарк, Василий Подколзин)
36:35
Трент Фредерик
(Бретт Кулак, Коннор Браун)
38:01
Джордан Спенс
(Самуэль Хелениус, Кевин Фиала)
47:49
Зак Хаймэн
59:05
Анже Копитар
(Алекс Лафферье, Дрю Даути)
59:58
Коннор Браун
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит