Ничушкин спас «Колорадо» в решающий момент. В серии с «Далласом» будет седьмой матч

«Колорадо» оказался в шаге от вылета. Это могло произойти уже во второй сезон подряд: в прошлом году «Старз» выбили «Лавин» в полуфинале конференции. «Эвеланш» с первых минут своей игрой заявили, что намерены растянуть серию как минимум до седьмого матча.
Уже на седьмой минуте счет открыл Валерий Ничушкин, который в этом плей-офф не был похож на себя. Один гол в пяти матчах — совершенно не то, чего ждали от форварда. Тут же россиянину помог случай: после его броска шайба попала в Илью Любушкина и только затем отправилась в ворота. Ассистировал Ничушкину Габриэль Ландескуг. Швед пропустил три регулярки, но совершенно не теряется на льду. В четырех матчах плей-офф на его счету 4 (1+3) очка.
В концовке периода Арттури Лехконен удвоил преимущество «Колорадо». Казалось, все складывается максимально удачно: осталось спокойно удержать комфортный отрыв в счете, и дело сделано. Но второй период стал сущим кошмаром по имени Микко Рантанен.
Финн потух после обмена из «Колорадо» и точно не играл на свой новый контракт с кэпхитом в 12 миллионов долларов. Но сегодня Рантанен провел великий период. Четыре результативных действия (гол и три ассиста), и вот уже «Даллас» в 20 минутах от выхода во второй раунд.
Но не тут-то было. В третьем игровом отрезке игра вновь перевернулась. Сначала Валерий Ничушкин сравнял счет, забросив третью шайбу в этом плей-офф. А спустя три минуты Нэйтан Маккиннон закинул победную шайбу в ворота Оттинджера. На этом канадец не остановился. В концовке Маккиннон сделал два ассиста на голы в пустые ворота.
Автор: Егор Сергеев
Джаред Беднар
Питер Дебур
Маккензи Блэквуд
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер, Джейк Эттингер, Джейк Эттингер)
06:29
Валерий Ничушкин
(Габриэль Ландескуг, Брок Нельсон)
18:40
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар, Мартин Нечас)
20:55
Брок Нельсон
21:18
Роопе Хинтц
(Уайатт Джонстон, Микко Рантанен)
23:41
Микаэль Гранлунд
(Микко Рантанен, Роопе Хинтц)
24:34
Мартин Нечас
(Девон Тэйвз, Кэйл Макар)
27:51
Роопе Хинтц
(Микко Рантанен)
38:35
Микко Рантанен
(Роопе Хинтц, Коди Сиси)
39:03
Томас Харли
46:02
Валерий Ничушкин
(Брок Нельсон, Габриэль Ландескуг)
49:04
Нэйтан Маккиннон
52:32
Микаэль Гранлунд
58:44
Джош Мэнсон
(Нэйтан Маккиннон)
59:03
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон)
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит