Ничушкин спас «Колорадо» в решающий момент. В серии с «Далласом» будет седьмой матч

Уже на седьмой минуте счет открыл Валерий Ничушкин, который в этом плей-офф не был похож на себя. Один гол в пяти матчах — совершенно не то, чего ждали от форварда. Тут же россиянину помог случай: после его броска шайба попала в Илью Любушкина и только затем отправилась в ворота. Ассистировал Ничушкину Габриэль Ландескуг. Швед пропустил три регулярки, но совершенно не теряется на льду. В четырех матчах плей-офф на его счету 4 (1+3) очка.