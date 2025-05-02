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Карбери из «Вашингтона» номинировали на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ

Конкуренцию наставнику «Кэпиталз» составят Скотт Арниэль из «Виннипега» и Мартен Сан-Луи из «Монреаля».

Источник: Соцсети

Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери вошел в финальную тройку претендентов на «Джек Адамс Эворд», приз лучшему тренеру сезона в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

43-летний Карбери проводит второй сезон во главе «Вашингтона». «Кэпиталз» заняли первое место в Восточной конференции, а по ходу сезона капитан команды Александр Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ.

В тройку номинантов также вошли Скотт Арниэль, чей «Виннипег Джетс» стал победителем регулярного чемпионата, и Мартен Сан-Луи, который вывел «Монреаль Канадиенс» в плей-офф впервые с 2021 года.

В прошлом сезоне награду получил Рик Токкет («Ванкувер Кэнакс»).