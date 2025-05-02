Кучеров играл в плей-офф НХЛ с травмой руки

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отыграл концовку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и плей-офф с травмой левой руки, сообщил генеральный менеджер «молний» Жюльен Брисбуа.
Отвечая на вопрос о травмах игроков «Тампы», Брисбуа рассказал, что Кучеров играл с травмой мышцы левой руки, полученной 25 февраля.
«Наш медицинский штаб проделал огромную работу и сумел провести его через все эти матчи», — заявил Брисбуа на пресс-конференции, видео которой опубликовано на официальном сайте «Лайтнинг».
Сам Кучеров подтвердил эту информацию.
«Я не хотел пропустить ни одного матча. Врачи проделали огромную работу, чтобы я мог играть и пройти через очень трудные времена, но что есть, то есть. Ребята играют со множеством синяков и такого рода болячками, но я только хотел играть в хоккей и наслаждаться каждым моментом, быть рядом с ребятами. Всегда неприятно смотреть матчи со стороны», — заявил форвард.
Кучеров в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 121 очко (37 голов и 84 передачи). Россиянин занял первое место в списке лучших бомбардиров сезона и стал обладателем «Арт Росс Трофи». Форвард выиграл награду лучшему бомбардиру «регулярки» НХЛ в третий раз в карьере. В пяти матчах плей-офф россиянин набрал 4 (0+4) очка. «Тампа» уступила «Флориде Пантерз» в серии первого раунда со счетом 1−4.