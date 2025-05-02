Кучеров играл в плей-офф НХЛ с травмой руки

«Я не хотел пропустить ни одного матча. Врачи проделали огромную работу, чтобы я мог играть и пройти через очень трудные времена, но что есть, то есть. Ребята играют со множеством синяков и такого рода болячками, но я только хотел играть в хоккей и наслаждаться каждым моментом, быть рядом с ребятами. Всегда неприятно смотреть матчи со стороны», — заявил форвард.