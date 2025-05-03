Какая жара в НХЛ! Лучшую команду регулярки утащили в седьмой матч

После перерыва Хеллебайка заменил Комри — уже в третий раз по ходу серии. Третий период в плей-офф не может превращаться в формальность, надо обязательно оставить месседж на следующий матч. Так, в общем-то, и произошло: обе команды начали бесконечно удаляться, вступать во всякого рода потасовки, а выяснять отношения между собой начали даже братья Шенны. Получилось это в словесной форме, однако даже так Люк и Брэйден доказали — в плей-офф нет как друзей, так и родственников. «Виннипег» сумел отыграть одну шайбу, а на большее подопечных Арниела не хватило.