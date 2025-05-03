Какая жара в НХЛ! Лучшую команду регулярки утащили в седьмой матч

Несмотря на то что в этой серии встретились победитель регулярного чемпионата и команда, еле зашедшая в плей-офф со второй позиции в зоне уайлд-кард, серия обещала стать очень интригующей и горячей, так как форма «Сент-Луиса» на финише «гладкой» части сезона подразумевала продолжение банкета.
«Виннипег» же вновь столкнулся со своими старыми болячками — неуверенная игра в кубковых матчах, а также неузнаваемый Хеллебайк, который в плей-офф предстаёт абсолютно другим человеком. Перед шестой встречей «Джетс» потеряли Марка Шайфли, который в прошлой игре провёл на льду лишь восемь минут.
В первом периоде оба вратаря сделали минимум по одному хорошему спасению: Биннингтон потащил бросок Эллерса, а Хеллебайк спас команду после добивания Снаггеруда. Однако лучший вратарь регулярки ничего не смог поделать со щелчком в касание от Филипа Броберга, который и открыл счёт. Тренерский штаб «Виннипега» даже воспользовался тайм-аутом, чтобы посмотреть дополнительные видео, которые свидетельствовали бы о помехе вратарю. Но нет, её не было.
Уже на старте второго отрезка «Джетс» сравняли счёт, однако Эпплтон слегка поторопился при входе в зону, и взятие ворот не было засчитано. Через пять минут неуёмных стараний гости всё-таки добились своего, закопав шайбу с пятака.
А далее начался «звёздный час» Коннора Хеллебайка. Американский голкипер пропустил четыре гола за пять с небольшим минут, не оставив своей команде перед третьим периодом ни единого шанса. Да, не все голы получились вратарскими, но броски Шенна и Торопченко уж точно не выглядели неберущимися.
После перерыва Хеллебайка заменил Комри — уже в третий раз по ходу серии. Третий период в плей-офф не может превращаться в формальность, надо обязательно оставить месседж на следующий матч. Так, в общем-то, и произошло: обе команды начали бесконечно удаляться, вступать во всякого рода потасовки, а выяснять отношения между собой начали даже братья Шенны. Получилось это в словесной форме, однако даже так Люк и Брэйден доказали — в плей-офф нет как друзей, так и родственников. «Виннипег» сумел отыграть одну шайбу, а на большее подопечных Арниела не хватило.
Команды в шестой встрече выдали настоящую жару: 22 удаления, выяснение отношений между братьями, очередная замена Хеллебайка, статистика которого в играх на выезде пока просто ужасна (75,8% отражённых бросков, 7,24 — коэффициент надёжности). А «Сент-Луис», который дома не проигрывает с 22 февраля, утащил в седьмой матч обладателя Президентского кубка.
Любопытный момент произошёл по ходу третьего периода, когда болельщики «музыкантов» начали скандировать «Мы хотим Коннора», подразумевая его появление в воротах. Вот такой троллинг следующего (и действующего) обладателя «Везины».
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Джордан Биннингтон
(Джордан Биннингтон)
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
06:05
Филип Броберг
(Джимми Снаггерад, Роберт Томас)
06:37
Дилан Демело
10:26
Джейк Нейберс
16:25
Нино Нидеррайтер
20:26
Джастин Фолк
25:31
Натан Уокер
25:43
Коул Перфетти
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
31:34
Натан Уокер
(Джастин Фолк, Филип Броберг)
32:27
Брэйден Шенн
(Райан Сутер, Джейк Нейберс)
33:40
Кэм Фаулер
(Колтон Парэйко, Алексей Торопченко)
34:46
Джош Моррисси
36:57
Алексей Торопченко
(Радек Факса)
38:08
Логан Стэнли
43:14
Джастин Фолк
43:14
Павел Бучневич
43:14
Доминик Тонинато
43:14
Брэндон Танев
43:14
Джош Моррисси
47:10
Брэйден Шенн
47:10
Алексей Торопченко
47:10
Логан Стэнли
48:54
Нино Нидеррайтер
(Мэйсон Эпплтон, Владислав Наместников)
51:30
Джейк Нейберс
51:30
Джастин Фолк
51:30
Мэйсон Эпплтон
51:30
Нино Нидеррайтер
51:30
Нино Нидеррайтер
52:38
Колтон Парэйко
56:00
Роберт Томас
30
Штрафное время
30
7
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит