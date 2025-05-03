Гол Торопченко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии «Виннипегом»

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. «Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграл «Виннипег Джетс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Сент-Луисе и завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:0, 4:1, 0:1), в составе которых голы забили Филип Броберг (7-я минута), Натан Уокер (32), Брэйден Шенн (33), Кэм Фаулер (34) и российский нападающий Алексей Торопченко (37). У «Виннипега» отличились Кол Перфетти (26) и Нино Нидеррайтер (49).
Торопченко, помимо заброшенной шайбы, отметился голевой передачей и был признан второй звездой матча.
«Сент-Луис» сравнял счет в серии до четырех побед — 3−3. Седьмой и решающий матч состоится в Виннипеге в ночь на 5 мая по московскому времени.
Джим Монтгомери
Скотт Арниел
Джордан Биннингтон
(Джордан Биннингтон)
Коннор Хеллибак
(Эрик Комри)
06:05
Филип Броберг
(Джимми Снаггерад, Роберт Томас)
06:37
Дилан Демело
10:26
Джейк Нейберс
16:25
Нино Нидеррайтер
20:26
Джастин Фолк
25:31
Натан Уокер
25:43
Коул Перфетти
(Джош Моррисси, Кайл Коннор)
31:34
Натан Уокер
(Джастин Фолк, Филип Броберг)
32:27
Брэйден Шенн
(Райан Сутер, Джейк Нейберс)
33:40
Кэм Фаулер
(Колтон Парэйко, Алексей Торопченко)
34:46
Джош Моррисси
36:57
Алексей Торопченко
(Радек Факса)
38:08
Логан Стэнли
43:14
Джастин Фолк
43:14
Павел Бучневич
43:14
Доминик Тонинато
43:14
Брэндон Танев
43:14
Джош Моррисси
47:10
Брэйден Шенн
47:10
Алексей Торопченко
47:10
Логан Стэнли
48:54
Нино Нидеррайтер
(Мэйсон Эпплтон, Владислав Наместников)
51:30
Джейк Нейберс
51:30
Джастин Фолк
51:30
Мэйсон Эпплтон
51:30
Нино Нидеррайтер
51:30
Нино Нидеррайтер
52:38
Колтон Парэйко
56:00
Роберт Томас
30
Штрафное время
30
7
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит