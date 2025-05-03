Александр Овечкин показал, как проводит майские праздники

В Telegram-канале хоккеиста появилось видео, в котором игрок делает барбекю.
В сезоне-2024/25 Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки, а его «Вашингтон» занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярки.
В первом раунде плей-офф «Кэпиталз» победили «Монреаль» со счетом 4−1 в серии, а Овечкин набрал 4 (3+1) очка в 5 матчах.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Вашингтон» сыграет с «Каролиной», первый матч пройдет 6 мая.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Логан Томпсон
Якуб Добеш
(Якуб Добеш)
1-й период
07:06
Пьер-Люк Дюбуа
08:34
Юрай Слафковски
09:12
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
11:15
Джейкоб Чикран
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
13:50
Брендон Духайм
2-й период
25:45
Майкл Мэтисон
36:41
Джейк Эванс
36:59
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Дилан Строум)
3-й период
42:40
Эмиль Хейнеман
(Джоэль Армиа, Оливер Капанен)
59:34
Брендон Духайм
(Коннор Макмайкл)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит