«Даллас» сотворил мощнейший камбэк и вышел во второй раунд! Маккиннон и Ничушкин — за бортом плей-офф

В тот момент фактически и начался «овертайм». Но, вместо того чтобы довести третий период до конца и в перерыве обсудить с тренером план на дополнительное время, «Эвс» схватили удаление. За четыре минуты до конца Джек Друри отправился в штраф-бокс за задержку соперника. «Далласу» хватило нескольких секунд, чтобы реализовать этот подарок судьбы и соперника и впервые в матче выйти вперед. Понятно, что за это минимальное преимущество они держались крепко. Да и отбирать его никто особо не старался: «Колорадо» сбавил к середине третьего отрезка. И на полноценный опасный штурм у «Эвс» словно не оставалось сил. За три секунды до конца в ворота «Колорадо» вошла четвертая шайба — и вновь забросил Микко Рантанен, у которого накопилось голов на хет-трик.