«Даллас» сотворил мощнейший камбэк и вышел во второй раунд! Маккиннон и Ничушкин — за бортом плей-офф

Серия «Далласа» и «Колорадо», наверное, самая размеренная в первом раунде плей-офф НХЛ. Плавно команды забирали по одной победе, иногда — по две. Но серьезного преимущества никто не получал. Вполне равные команды добрались до седьмого матча. Что справедливо.
Понятно, что ожидать голевой феерии не стоило, все же это седьмая игра. Но первый период оказался совсем осторожным: «Даллас» нанес всего четыре броска, «Колорадо» — пять. Голы пришли только во втором периоде. Открыл счет Джош Мэнсон, что довольно неожиданно. Он уже забросил одну шайбу в этом плей-офф, выполнив свой минимум редко забивающего защитника. Забросил он в меньшинстве: «Даллас» в том численном преимуществе едва смог создать опасные моменты. Второй гол «Колорадо» пришел на старте третьего периода. Отличился Нэйтан Маккиннон с передачи Валерия Ничушкина.
Лишь после стремительного удара под дых «Даллас» включился в борьбу. И один только выигранный третий период обеспечил выход во второй раунд. Несколько раз передал привет бывшей команде Микко Рантанен. После его первой шайбы (с передачи Ильи Любушкина) в начале отрезка команда, которая два периода играла слишком осторожно даже для седьмого матча, а местами вяло, нашла свой хоккей.
За шесть минут до конца периода «Далласу» и Рантанену удалось сравнять счет. Во многом с помощью защитника «Колорадо»: фактически шайба залетела от конька Самуэля Жирара. Рантанен пытался отдать пас из-за ворот в падении — а защитник изменил траекторию.
В тот момент фактически и начался «овертайм». Но, вместо того чтобы довести третий период до конца и в перерыве обсудить с тренером план на дополнительное время, «Эвс» схватили удаление. За четыре минуты до конца Джек Друри отправился в штраф-бокс за задержку соперника. «Далласу» хватило нескольких секунд, чтобы реализовать этот подарок судьбы и соперника и впервые в матче выйти вперед. Понятно, что за это минимальное преимущество они держались крепко. Да и отбирать его никто особо не старался: «Колорадо» сбавил к середине третьего отрезка. И на полноценный опасный штурм у «Эвс» словно не оставалось сил. За три секунды до конца в ворота «Колорадо» вошла четвертая шайба — и вновь забросил Микко Рантанен, у которого накопилось голов на хет-трик.
В карьере главного тренера «Далласа» Питера Дебура это девятая победа в седьмых матчах при отсутствии поражений. Он официально стал рекордсменом в плане побед в седьмых встречах в плей-офф среди тренеров разных лиг Северной Америки (здесь рассматриваем не только хоккей, но и баскетбол, и бейсбол).
В следующем раунде «Даллас» встретится с победителем серии «Виннипег» — «Сент-Луис», которая тоже затянулась до семи матчей.
Питер Дебур
Джаред Беднар
Джейк Эттингер
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд)
02:15
Паркер Келли
08:28
Джейми Бенн
08:28
Джейми Бенн
29:06
Сэм Малински
29:50
Джош Мэнсон
(Логан О`Коннор)
40:31
Нэйтан Маккиннон
(Райан Линдгрен, Валерий Ничушкин)
47:49
Микко Рантанен
(Илья Любушкин, Оскар Бек)
50:49
Мэтт Дюшен
52:02
Кэйл Макар
53:46
Микко Рантанен
(Томас Харли, Мэтт Дюшен)
55:47
Джек Друри
56:04
Уайатт Джонстон
(Мэтт Дюшен, Микко Рантанен)
59:57
Микко Рантанен
(Эса Линделл, Тайлер Сегин)
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит