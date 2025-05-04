Маккиннона шокировал вылет «Колорадо» после хет-трика Рантанена

«Это шокирует. Мы чувствовали, что полностью контролируем ситуацию, а потом Микко, надо отдать ему должное, сделал несколько потрясающих бросков. Это было решающим фактором, он взял игру на себя. Я в шоке, если честно. Мы полностью контролировали игру, но потом просто потеряли ее. Я не знаю, что мы будем делать», — приводит слова Маккиннона сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).