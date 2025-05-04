Маккиннона шокировал вылет «Колорадо» после хет-трика Рантанена

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон назвал шокирующим вылет команды из Кубка Стэнли, а также назвал решающей роль в этом бывшего одноклубника Микко Рантанена.
В ночь на воскресенье «Колорадо» проиграл «Даллас Старз» в решающем, седьмом матче серии первого раунда. К середине третьего периода «Колорадо» вел со счетом 2:0, после чего Рантанен своим хет-триком и голевой передачей принес «Старз» победу со счетом 4:2. Рантанен в январе был обменян из «Колорадо» в «Каролину Харрикейнз», а в марте присоединился к «Далласу».
«Это шокирует. Мы чувствовали, что полностью контролируем ситуацию, а потом Микко, надо отдать ему должное, сделал несколько потрясающих бросков. Это было решающим фактором, он взял игру на себя. Я в шоке, если честно. Мы полностью контролировали игру, но потом просто потеряли ее. Я не знаю, что мы будем делать», — приводит слова Маккиннона сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).