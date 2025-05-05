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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

Первый матч четвертьфинала состоится в ночь на 6 мая по московскому времени.

Источник: AP 2024

ОТТАВА, 5 мая. /ТАСС/. «Виннипег» стал последним участником четвертьфинальной стадии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победив в первом раунде «Сент-Луис».

В четвертьфинале «Виннипег» сыграет с «Далласом». Победитель их пары в полуфинале встретится с сильнейшим из пары «Вегас» — «Эдмонтон». В другой части сетки между собой сразятся «Торонто» и «Флорида», «Вашингтон» и «Каролина».

Откроют соревновательную программу четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли «Торонто» и «Флорида». Первый матч их серии пройдет в Канаде в ночь на 6 мая по московскому времени.

Из россиян на завоевание Кубка Стэнли претендуют Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Петр Кочетков (все — «Каролина»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Илья Самсонов (все — «Вегас»), Александр Овечкин, Александр Алексеев (оба — «Вашингтон»), Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов (оба — «Флорида»), Евгений Дадонов, Илья Любушкин (оба — «Даллас»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»). В составе «Торонто» нет игроков из России.

Все серии плей-офф НХЛ проходят до четырех побед одной из команд. Первые два матча серий, а также при необходимости пятый и седьмой состоятся на площадках клубов с наивысшим рейтингом по итогам регулярного чемпионата. Третья, четвертая и при необходимости шестая игры пройдут на аренах команд с меньшим номером посева.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида». В финале прошлого розыгрыша турнира команда обыграла «Эдмонтон» (4−3).

Виннипег
4:3
0:2, 1:1, 2:0
ОТ
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
5.05.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Джим Монтгомери
Вратари
Коннор Хеллибак
(Коннор Хеллибак, Коннор Хеллибак, Коннор Хеллибак)
Джордан Биннингтон
1-й период
01:10
Джордан Кайру
(Колтон Парэйко, Павел Бучневич)
07:16
Матье Джозеф
2-й период
31:34
Оскар Сундквист
31:41
Коул Перфетти
(Кайл Коннор, Нил Пионк)
39:25
Радек Факса
(Натан Уокер)
39:30
Николай Элерс
3-й период
58:04
Владислав Наместников
(Дилан Самберг, Нил Пионк)
59:57
Коул Перфетти
(Кайл Коннор, Николай Элерс)
Овертайм
66:20
Брэйден Шенн
96:10
Адам Лаури
(Кайл Коннор, Нил Пионк)
Статистика
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит