Определились все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

ОТТАВА, 5 мая. /ТАСС/. «Виннипег» стал последним участником четвертьфинальной стадии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), победив в первом раунде «Сент-Луис».
В четвертьфинале «Виннипег» сыграет с «Далласом». Победитель их пары в полуфинале встретится с сильнейшим из пары «Вегас» — «Эдмонтон». В другой части сетки между собой сразятся «Торонто» и «Флорида», «Вашингтон» и «Каролина».
Откроют соревновательную программу четвертьфинальной стадии Кубка Стэнли «Торонто» и «Флорида». Первый матч их серии пройдет в Канаде в ночь на 6 мая по московскому времени.
Из россиян на завоевание Кубка Стэнли претендуют Андрей Свечников, Дмитрий Орлов, Петр Кочетков (все — «Каролина»), Иван Барбашев, Павел Дорофеев, Илья Самсонов (все — «Вегас»), Александр Овечкин, Александр Алексеев (оба — «Вашингтон»), Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов (оба — «Флорида»), Евгений Дадонов, Илья Любушкин (оба — «Даллас»), Василий Подколзин («Эдмонтон»), Владислав Наместников («Виннипег»). В составе «Торонто» нет игроков из России.
Все серии плей-офф НХЛ проходят до четырех побед одной из команд. Первые два матча серий, а также при необходимости пятый и седьмой состоятся на площадках клубов с наивысшим рейтингом по итогам регулярного чемпионата. Третья, четвертая и при необходимости шестая игры пройдут на аренах команд с меньшим номером посева.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Флорида». В финале прошлого розыгрыша турнира команда обыграла «Эдмонтон» (4−3).
Скотт Арниел
Джим Монтгомери
Коннор Хеллибак
(Коннор Хеллибак, Коннор Хеллибак, Коннор Хеллибак)
Джордан Биннингтон
01:10
Джордан Кайру
(Колтон Парэйко, Павел Бучневич)
07:16
Матье Джозеф
31:34
Оскар Сундквист
31:41
Коул Перфетти
(Кайл Коннор, Нил Пионк)
39:25
Радек Факса
(Натан Уокер)
39:30
Николай Элерс
58:04
Владислав Наместников
(Дилан Самберг, Нил Пионк)
59:57
Коул Перфетти
(Кайл Коннор, Николай Элерс)
66:20
Брэйден Шенн
96:10
Адам Лаури
(Кайл Коннор, Нил Пионк)
2
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит