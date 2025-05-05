Определились все четвертьфинальные пары Кубка Стэнли

Все серии плей-офф НХЛ проходят до четырех побед одной из команд. Первые два матча серий, а также при необходимости пятый и седьмой состоятся на площадках клубов с наивысшим рейтингом по итогам регулярного чемпионата. Третья, четвертая и при необходимости шестая игры пройдут на аренах команд с меньшим номером посева.