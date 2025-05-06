«Айлендерс» сенсационно выиграли драфт-лотерею НХЛ

Лотерея драфта НХЛ прошла в онлайн-формате. «Айлендерс» впервые с 2009 года получили право выбора под первым номером. Шансы «островитян» на победу в лотерее составляли 3,5%, что являлось десятым лучшим результатом среди всех клубов, участвовавших в лотерее. Имевший наивысшие шансы на победу (18,5%) клуб «Сан-Хосе Шаркс» получил второй выбор на драфте. Третьими на драфте-2025 сможет выбрать «Чикаго Блэкхокс».
Итоги драфт-лотереи выглядят следующим образом:
«Айлендерс»; «Сан-Хосе»; «Чикаго»; «Юта»; «Нэшвилл Предаторз»; «Филадельфия Флайерз»; «Бостон Брюинз»; «Сиэтл Кракен»; «Баффало Сейбрз»; «Анахайм Дакс»; «Питтсбург Пингвинз»; «Нью-Йорк Рейнджерс»; «Детройт Ред Уингз»; «Коламбус Блю Джекетс»; «Ванкувер Кэнакс»; «Монреаль Канадиенс» (от «Калгари Флэймз»).
Драфт НХЛ-2025 пройдет в Лос-Анджелесе. Первый раунд состоится 27 июня, раунды со второго по седьмой будут проведены 28 июня.