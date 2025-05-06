«Айлендерс» сенсационно выиграли драфт-лотерею НХЛ

Лотерея драфта НХЛ прошла в онлайн-формате. «Айлендерс» впервые с 2009 года получили право выбора под первым номером. Шансы «островитян» на победу в лотерее составляли 3,5%, что являлось десятым лучшим результатом среди всех клубов, участвовавших в лотерее. Имевший наивысшие шансы на победу (18,5%) клуб «Сан-Хосе Шаркс» получил второй выбор на драфте. Третьими на драфте-2025 сможет выбрать «Чикаго Блэкхокс».