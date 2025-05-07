Александр Овечкин повторил достижение Павла Дацюка в Кубке Стэнли

Среди российских хоккеистов лидером по числу матчей в плей-офф НХЛ остаётся бывший нападающий Сергей Фёдоров — он провёл 183 игры. Вторую позицию занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 177 матчами. Замыкает тройку лучших экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на его счету 164 встречи в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.