«Никто не предложит больше денег, чем мы». Капризов получит новый контракт в «Миннесоте»?

«Это тяжело. Ты чувствуешь себя очень хорошо в начале сезона, все почти 40 встреч, которые сыграл. Чувствуешь себя так хорошо, а потом случается операция. Ты не играешь три месяца… Это немного тяжело с ментальной точки зрения, потому что ты всегда находишься вне команды. Ты один. Ты дома. Ты остаёшься здесь, никаких выездов, просто делаешь то, что должен, каждый день в спортзале и всё такое. Это тяжёлый год. Это то, с чем я ничего не могу поделать. Но до операции я думал, что моё возвращение должно оказаться сложнее, однако в итоге всё прошло неплохо», — сказал Капризов.