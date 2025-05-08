Селянне и Лидстрём вошли в символическую сборную НХЛ первой четверти века

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Шведский защитник Никлас Лидстрём и финский нападающий Теему Селянне вошли в символическую сборную игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) первой четверти XXI века, дебютировавших до 2000 года, сообщается на сайте организации.
Ранее были объявлены две символические сборные каждого из 32 клубов. С 12 февраля по 1 апреля болельщики выбирали лучших игроков в символические сборные НХЛ среди хоккеистов, вошедших в первые символические сборные.
Первая представленная символическая команда собрана из хоккеистов, дебютировавших в лиге до 2000 года. Помимо Лидстрёма («Детройт Ред Уингз») и Селянне («Анахайм Дакс»), в команду вошли словацкий защитник Здено Хара («Бостон Брюинз»), канадские форварды Джером Игинла («Калгари Флэймз»), Джо Сакик («Колорадо Эвеланш») и Джо Торнтон («Сан-Хосе Шаркс»).
Лидстрём является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом 2006 года. Селянне один раз завоевал Кубок Стэнли, завоевал серебро и три бронзовые награды Игр. Хара — двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Игинла — двукратный олимпийский чемпион, Сакик — чемпион Игр-2002, Торнтон — олимпийский чемпион 2010 года.