Селянне и Лидстрём вошли в символическую сборную НХЛ первой четверти века

Лидстрём является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом 2006 года. Селянне один раз завоевал Кубок Стэнли, завоевал серебро и три бронзовые награды Игр. Хара — двукратный серебряный призер чемпионатов мира. Игинла — двукратный олимпийский чемпион, Сакик — чемпион Игр-2002, Торнтон — олимпийский чемпион 2010 года.