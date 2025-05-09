«Он наш лидер». Александр Овечкин — об игре форварда «Вашингтона» Тома Уилсона

В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии ¼ финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1−1 (1:2 OT, 3:1).