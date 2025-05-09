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«Он наш лидер». Александр Овечкин — об игре форварда «Вашингтона» Тома Уилсона

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высоко оценил игру нападающего Тома Уилсона во второй встрече серии Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз».

Источник: Reuters

«Очевидно, Уилсон задал тон. Он наш лидер и играет умно. Том забил важный гол, в плей-офф нужно играть именно так», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, во второй встрече с «ураганами» в серии Уилсон забил гол и отдал результативную передачу.

В ночь с 8 на 9 мая мск на льду «Кэпитал Уан Арены» в столице США Вашингтоне завершился второй матч серии ¼ финала Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Хозяева льда одержали победу с результатом 3:1 и сравняли счёт в серии — 1−1 (1:2 OT, 3:1).