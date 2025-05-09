Фетисов: победы «Вашингтона» в плей-офф НХЛ сейчас важнее голов Овечкина

«Самое главное — победы команды, это важнее, чем если бы он забивал в каждой игре. Думаю, свои голы он забьёт тогда, когда будет необходимо. Соперник непростой, предсказывалось, что это будет долгая серия. Перед первой игрой мы с ним пообщались. Понятно, что в каждой игре забивать невозможно, тем более к нему такое особое отношение, у него другой статус. Но я верю, что свои голы он ещё забьёт», — приводит слова Фетисова ТАСС.