Форвард «Питтсбурга» Пономарёв рассказал, как Кросби позвал его на рыбалку

— Есть ли у вас какая-то история с Кросби или Малкиным, которая запомнилась?
— Наверное, один из самых запоминающихся моментов — когда Кросби позвал меня на рыбалку. Таким точно не каждый может похвастаться. Я не самый лучший рыбак, но, когда тебя приглашает Сидни, нельзя сказать нет.
— Какой Кросби рыбак?
— Он на порядок лучше меня. Для него это азарт. Не просто поймать, приготовить и посидеть в компании. Ему важно, кто больше поймает, у кого больше будет рыба. Такая же игра, как каждая тренировка и каждый матч. Даже на тренировках он будет считать за каждым игроком, кто и сколько забил, и всегда будет стараться забить больше, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».