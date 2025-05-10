Форвард «Питтсбурга» Пономарёв рассказал, как Кросби позвал его на рыбалку

— Он на порядок лучше меня. Для него это азарт. Не просто поймать, приготовить и посидеть в компании. Ему важно, кто больше поймает, у кого больше будет рыба. Такая же игра, как каждая тренировка и каждый матч. Даже на тренировках он будет считать за каждым игроком, кто и сколько забил, и всегда будет стараться забить больше, — приводит слова Пономарёва «ВсеПроСпорт».