Русский супергерой уничтожил самый популярный клуб мира! Бобровский не пропускал от «Торонто» 143 минуты

Вот казалось бы, что может быть лучше лидерства в серии со счетом 2:0? Две неплохих победы, инициатива, трудности у соперника. Но тут берут и «ломают» твоего основного вратаря, которого от симптомов сотрясения тошнит прямо на скамейке запасных. Все это придает сил сопернику, у которого, ко всему прочему, еще и «просыпается» свой звездный голкипер.
Именно это произошло в серии «Торонто» и «Флориды». «Кленовые» уверенно вели, но «Пантеры» «вынесли» основного голкипера Энтони Столарза, а одновременно с этим поймал свой кураж Сергей Бобровский. И очень быстро 2−0 в серии для «Мэйпл Лифс» превратились в 2−3. Теперь самый популярный хоккейный клуб в мире рискует вылететь, не добравшись до финала конференции.
Пятый матч серии стал гимном эффективности «Флориды». При равном количестве бросков по воротам (по 32) «Пантеры» невероятным образом преобразовали почти все созданные моменты у чужих ворот в голы. Причем поначалу отличались только защитники: счет в середине первого периода открыл Аарон Экблад, а затем его поддержал россиянин Дмитрий Куликов.
Все попытки отыграться для «Торонто» оказались тщетными. Не зря болельщики «Мэйпл Лифс» по ходу этой серии рисовали в соцсетях грустные мемы с изображением Остона Мэттьюса. Это были шаржи в стиле полицейской ориентировки с надписью: «Разыскивается этот человек. Вы его не видели?». Мэттьюс действительно проваливает противостояние с «Флоридой», равно как и многие другие звезды «Торонто».
Нюландера, Тавареса, Марнера и прочих затмили люди с фамилиями Боквист и Миккола, которые сделали счет 4:0 в пользу «Флориды» к середине второго периода.
А к середине третьего счет стал уже 6:0. И единственное, на что хватило «Кленовых листьев» — это испортить матч на ноль для Сергея Бобровского. Он отразил 31 бросок, но не справился с Ником Робертсоном в большинстве.
Сухая серия Бобровского длилась 143 минуты и 25 секунд. Новокузнечанин наглядно показал, что значит для кубковых матчей опытный и надежный вратарь, который «включается» в самые важные отрезки и делает разницу между победой и поражением. Его визави Джозеф Уолл пропустил 5 голов после 25 бросков и был заменен на Мэтта Мюррея. Ну, а Боб был признан первой звездой матча.
Мэттью Найз завершил встречу с показателем полезности «-3», Мэттьюс и Марнер — с «-2». «Торонто», дававший приличную долю оптимизма своим несчастным болельщикам, теперь полностью вернулся к своим прежним «демонам», которые не дают «Кленовым листьям» успешно играть в плей-офф уже невероятное количество лет.
В следующем матче, который состоится на площадке «пантер», действующий обладатель Кубка Стэнли может оформить путевку в финал Востока и отправить «Торонто» в столь нежеланный отпуск.
Автор: Леонид Михайлов
Крэйг Беруби
Пол Морис
Джозеф Уолл
(Мэтт Мюррей)
Сергей Бобровский
14:38
Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
18:17
Антон Лунделл
26:08
Дмитрий Куликов
(Мэттью Ткачак, Нэйт Шмидт)
30:05
Йеспер Боквист
(Сэм Райнхарт, Густав Форслинг)
30:17
Макс Доми
34:01
Нико Миккола
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
40:30
Нико Миккола
42:14
Макс Доми
46:23
Эй Джей Грир
(Джона Гаджович, Нэйт Шмидт)
48:05
Джон Таварес
49:10
Сэм Беннетт
(Аарон Экблад, Брэд Маршан)
53:19
Джон Таварес
53:19
Джейк Маккейб
53:19
Макс Пачиоретти
53:19
Брэд Маршан
53:19
Брэд Маршан
53:19
Томаш Носек
53:19
Эту Луостаринен
53:19
Брэд Маршан
55:07
Скотт Лотон
55:07
Нико Миккола
58:54
Николас Робертсон
(Макс Доми, Стивен Лоренц)
58:54
Макс Доми
58:54
Макс Доми
58:54
Макс Доми
58:54
Аарон Экблад
58:54
Аарон Экблад
28
Штрафное время
36
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит