Русский супергерой уничтожил самый популярный клуб мира! Бобровский не пропускал от «Торонто» 143 минуты

Вот казалось бы, что может быть лучше лидерства в серии со счетом 2:0? Две неплохих победы, инициатива, трудности у соперника. Но тут берут и «ломают» твоего основного вратаря, которого от симптомов сотрясения тошнит прямо на скамейке запасных. Все это придает сил сопернику, у которого, ко всему прочему, еще и «просыпается» свой звездный голкипер.