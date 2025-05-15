Это конец эпохи Овечкина? Великому русскому снайперу нужен подвиг, чтобы перевернуть серию с «Каролиной»

Логану Томпсону нужно переиграть Фредерика Андерсена в воротах. Не то чтобы вратарь «Кэпиталз» был плох, хотя второй гол, который он пропустил в субботу был очень неудачным. Да и второй гол в понедельник вечером, когда он поймал шайбу ловушкой, но позволил ей ускользнуть, тоже был не очень. Но Андерсен лидирует в плей-офф со средним показателем пропущенных голов 1,41 и процентом отраженных бросков 93,5%, что говорит о серьезной разнице в уровне игры вратарей.