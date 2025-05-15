Это конец эпохи Овечкина? Великому русскому снайперу нужен подвиг, чтобы перевернуть серию с «Каролиной»

«Вашингтон» близок к вылету из плей-офф, и, если это случится, разочарование будет сильнее, чем вылет в первом раунде в прошлом году. Казалось, чудесное превращение «Кэпиталз» из стареющей команды без перспектив в интересный коллектив, где все сбалансировано, произошло так, что его невозможно отменить. Но «Каролина» нашла ключи к «столичным».
Это должен был быть сезон-мост к «эпохе после Овечкина». Менеджмент проделал отличную работу, но на льду все это перестало работать. «Каролина» ведет в счете 8:3 по голам в равных составах и демонстрирует игру, о которой «Кэпиталз» может только мечтать. Хотя казалось бы: Александр Овечкин сыграл свой 160-й матч в плей-офф, Джон Карлсон — 136-й, Том Уилсон — 96-й. У этих троих ветеранов «Вашингтона» опыта достаточно, чтобы втянуть в бой и многих новичков, но «ураганы» выглядят намного более опытными и матерыми.
У «Кэпов» есть три вышеупомянутых седых бороды, плюс центр Ларс Эллер, который сыграл в 112 матчах плей-офф. С этого момента падение становится резким: всего семь парней с 40 или более кубковыми матчами, и восемь — включая Райана Леонарда и Тейлора Рэддиша — с менее чем 20.
Преодоление дефицита 1:3 в серии не является беспрецедентным в хоккее. Однако этого не произойдет без некоторых довольно фундаментальных изменений. И измениться должно вот что.
Логану Томпсону нужно переиграть Фредерика Андерсена в воротах. Не то чтобы вратарь «Кэпиталз» был плох, хотя второй гол, который он пропустил в субботу был очень неудачным. Да и второй гол в понедельник вечером, когда он поймал шайбу ловушкой, но позволил ей ускользнуть, тоже был не очень. Но Андерсен лидирует в плей-офф со средним показателем пропущенных голов 1,41 и процентом отраженных бросков 93,5%, что говорит о серьезной разнице в уровне игры вратарей.
«Очевидно, он сейчас это чувствует», — сказал Овечкин об Андерсене. «Но нам нужно найти грязные голы — отскоки, перенаправления».
Пять голов «Кэпиталз», забитых не в пустые ворота, только подтверждают это. Наконец, не помешало бы просто больше бросать по Андерсену. «Каролина» известна, прежде всего, своим большим объемом бросков. Эту характеристику тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор назвал «ленью». Но остается верным, что «Каролина» имеет среднее преимущество (31,5 против 19,3 бросков) в течение серии, а «Кэпы» не смогли сделать больше 21 броска ни в одной игре.
«Я согласен, в определенные моменты нам нужно лучше бросать. Бросать точнее и больше. Я не думаю, что это огромная проблема, но были моменты, когда я думал в этой серии: “Бросай шайбу”, — отметил Спенсер Карбери.
Бросать, забивать, действовать активно. Это главное, что должно поменяться в игре «Вашингтона». Невыполнение этого завершает сезон и приносит трудное лето.
Наконец, должен взвинтить темп сам Александр Овечкин. Россиянин, похоже, несколько выдохся после тех событий, которые были с ним в нынешнем сезоне. И перелом ноги, и новый снайперский рекорд, и прохождение первого раунда — все это было эмоционально очень затратным. Время поджимает — эпоха Овечкина в «Вашингтона» близка к своему завершению. Значит, от Ови в очередной раз требуется подвиг по расписанию.
Леонид Михайлов