«Филадельфию» возглавит легенда клуба. Что ждать команде и Мичкову от нового тренера?

«Токкет-хоккеист не знал полумер. Если он был рядом с соперником, то всегда шёл в тело», — писал журналист газеты The Province Патрик Джонсон. Один из болельщиков написал более красиво и более понятно: «Токкет был душой той команды, он не только забивал, но и готов был сцепиться с кем угодно. Женщины хотели быть с ним, а их мужчины хотели быть похожим на него». Правда, весной 1992-го «Филадельфия» обменяла Рика в «Питтсбург». Там он занял место на фланге с Марио Лемье, которого с левого края дополнял действовавший примерно в таком же стиле Кевин Стивенс. С такой первой тройкой «пингвины» взяли свой второй Кубок Стэнли.