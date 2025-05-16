Овечкина отправили в отпуск! «Вашингтон» провалился и вылетел из плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Каролине Харрикейнз» в пятом матче серии и выбыл из розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги на стадии второго раунда. Команду Александра Овечкина приговорил к провалу звездный российский форвард «ураганов» Андрей Свечников.
На грани провала
От противостояния «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролины Харрикейнз» — двух лучших клубов Столичного дивизиона регулярного сезона-2024/25 — в плей-офф ожидали бескомпромиссной борьбы и с большой долей вероятности выяснения отношений до седьмого матча противостояния. Однако их спор за право сыграть в полуфинале Кубка Стэнли сошел на нет чересчур быстро. Уже после первых четырех встреч «Каролина» оказалась в шаге от выхода в следующий раунд, а «Вашингтон» — на грани вылета.
«Кэпиталз» сильно усложнили себе жизнь в самом старте серии, когда потерпели поражение на своей площадке в первой встрече. Дела подопечных Спенсера Карбери лишь ухудшились после выезда в столицу Северной Каролины. В Роли «Харрикейнз» играют без потерь, и «Вашингтон» не нашел ни аргумента для того, чтобы испортить «ураганам» их статистику. Да, «Кэпс» в обоих гостевых матчах превосходили соперника в дебютах. Но при этом он не могли реализовать свое преимущество. «Кейнз» же этим пользовались и наказывали «столичных»: банда Рода Бриндамора в этих двух играх выиграла у «Вашингтона» пять периодов из шести и не проиграла ни одного, а также забросила суммарно восемь шайб при двух пропущенных.
В итоге «Кэпиталз» вернулись на «Кэпитал Уан Арену» не просто в качестве аутсайдера, а с риском досрочно завершить сезон. Права на ошибку у Александра Овечкина и Ко уже не осталось. На протяжении всего сезона с учетом регулярного чемпионата «столичные» демонстрировали не только стабильные результаты и игру, но и умение быстро приходить в себя после поражений. За всю «регулярку» у «Вашингтона» случилось всего шесть серий из двух проигранных игр кряду и только две из них достигли трех поражений подряд. И если в чемпионате подобную серию можно было закрыть, то теперь «Кэпс» оказались в положении, когда три поражения в плей-офф подряд — это приговор.
«Мы не смотрим на ситуацию в целом, это будет всего лишь одна игра. Итак, есть отправная точка — просто выиграть один хоккейный матч. И что дает нам уверенность в том, что мы сможем это сделать: мы уже делали это в этой серии, мы были отличной хоккейной командой весь год, мы были отличной домашней командой весь сезон. Для чего на самом деле нужна уверенность, так это для победы в одной отдельной игре на домашней площадке», — заявил Спенсер Карбери накануне матча жизни (он же — матч смерти).
Долгожданный дебют
Одно из самых ожидаемых событий весны для российского хоккейного сообщества — дебют Александра Никишина в НХЛ. Талантливый защитник поразил всю лигу своим бешеным потенциалом еще во времена выступления за московский «Спартак» так сильно, что петербургский СКА летом 2022 года пошел на самый крупный обмен лиги, отдав за Никишина сразу пятерых игроков и права на еще четырех хоккеистов. В стане армейцев Александр добился мощного прогресса, стал капитаном команды, ее рекордсменом и одним из самых любимых игроков Романа Ротенберга, а также одним из лучших и результативных хоккеистов всей лиги.
Естественно, расставаться с такими кадрами значит понести серьезные кадровые потери и ослабить уровень всей КХЛ. Но Никишин достиг того возраста, когда для дальнейшего развития необходимо играть в сильнейшей лиге мира уже сейчас. СКА препятствовать Никишину не стал и 11 апреля отпустил его в «Каролину» до истечения срока его контракта.
Однако в течение следующего месяца россиянину пришлось изрядно понервничать по поводу регистрации его договора с «ураганами» в НХЛ и первой игры за свой новый клуб. Она могла случиться и в четвертом матче серии против «Вашингтона», но тренер «Кейнз» Род Бриндамор ограничился лишь тем, что дал Александру покататься в игровой форме команды на предматчевой разминке, но в итоге не включил его в заявку на игру.
Свечников нокаутировал команду Овечкина
Александру Никишину помог случай. Из-за проблем со здоровьем американский защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд оказался не готов помочь команде в пятом матче серии и уступил свое место молодому россиянину.
Для Никишина все было оформлено в соответствии с традициями, когда его выпустили на круг новичка перед разминкой, в первых сменах в НХЛ Александр в паре с Дмитрием Орловым принялся ловить силовые приемы от игроков «Вашингтона», а по ходу встречи вступил в дуэль с самим Овечкиным.
Не обошлось и без ошибок. Именно в результате неудачных действий Никишина «Каролина» пропустила вторую шайбу в игре в дебюте второго периода, которая впоследствии была не засчитана из-за офсайда. Также Александр схватил один малый штраф за подножку.
«Пока рано оценивать его игру, но мы требуем от этого парня многого. Он нам нравится, сегодня у него появился шанс», — комментировал игру Никишина тренер «Каролины» Бриндамор прямо по ходу матча.
«Вашингтон» же наступил на те же грабли, что и в двух предыдущих матчах: отлично сыграл на стартовых минутах встречи, но не использовал свои шансы, в моменте потерял концентрацию и тут же пропустил первым, когда Джордан Стаал снайперским выстрелом поразил ворота Логана Томпсона. К чести «Кэпиталз» надо отметить, что они оперативно ответили и вернулись в игру благодаря голу Энтони Бовиллье, подкараулившего ошибку опытного Джейкоба Слэвина на пятаке и поразившего ворота Фредерика Андерсена. Закрепил этот успех голкипер «Кэпс» Логан Томпсон, совершивший один из самых ярких сейвов всего плей-офф, и спас команду от верного гола.
Впоследствии «Вашингтон» как мог старался играть с «Каролиной» на равных, а в третьем периоде при ничейном счете даже превзошел соперника по броскам в створ ворот. Однако действительно опасными эти моменты не были, тогда как «ураганам» не нужно было много шансов, чтобы ими воспользоваться. За две минуты до конца третьего периода, когда большинство задумалось об овертайме, Андрей Свечников классным броском из правого круга вбрасывания «прошил» Томпсона и отличился в третьем матче подряд, став четвертым игроком в истории франшизы, кому удалось забить в последние две минуты основного времени матча плей-офф. Следом за Свечниковым отличился и Сет Джарвис, забросивший итоговую шайбу этой серии в пустые ворота.
3:1 в матче, 4−1 в серии — «Каролина» отправляет Овечкина и Ко в отпуск и второй раз за последние три сезона выходит в финал Восточной конференции.
«Харрикейнз» ждут победителя пары «Торонто Мейпл Лифс» — «Флорида Пантерз», чтобы поспорить с ними за выход в финал Кубка Стэнли. У «Вашингтона» же не получилось написать красивую историю с оформлением чемпионства после снайперского рекорда Овечкина в чемпионатах НХЛ. В плей-офф «Кэпиталз» не смогли показать той игры, что им удавалась до Нового года. Впрочем, «столичные» все равно могут занести этот сезон себе в актив: почти никто не верил, что они попадут в плей-офф, а «Кэпс» в итоге едва не выиграли «регулярку». Но на этом все.
Автор: Андрей Сенченко
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Фредерик Андерсен
05:30
Дмитрий Орлов
09:38
Джордан Стаал
(Джордан Мартинук)
13:41
Энтони Бовилье
25:27
Александр Никишин
28:39
Энтони Бовилье
38:19
Тревор ван Римсдайк
40:56
Джордан Мартинук
58:01
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Сет Джарвис)
59:33
Сет Джарвис
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит