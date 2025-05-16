Овечкина отправили в отпуск! «Вашингтон» провалился и вылетел из плей-офф

«Кэпиталз» сильно усложнили себе жизнь в самом старте серии, когда потерпели поражение на своей площадке в первой встрече. Дела подопечных Спенсера Карбери лишь ухудшились после выезда в столицу Северной Каролины. В Роли «Харрикейнз» играют без потерь, и «Вашингтон» не нашел ни аргумента для того, чтобы испортить «ураганам» их статистику. Да, «Кэпс» в обоих гостевых матчах превосходили соперника в дебютах. Но при этом он не могли реализовать свое преимущество. «Кейнз» же этим пользовались и наказывали «столичных»: банда Рода Бриндамора в этих двух играх выиграла у «Вашингтона» пять периодов из шести и не проиграла ни одного, а также забросила суммарно восемь шайб при двух пропущенных.