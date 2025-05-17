«Флорида» и «Торонто» сыграют седьмой матч! Мэттьюс забил Бобровскому впервые в серии

Смотрелось происходящее на льду достаточно уныло. Гости не форсировали события, действуя пассивно. Временами казалось, что «Флорида» играется с соперником и просто выбирает время для решающего удара. Однако чем дальше шла игра, тем быстрее «Торонто» обретал уверенность в своих силах. Вратарь Джозеф Уолл поводов для критики не давал, а его партнеры шикарно отработали в меньшинстве. Провести еще один идеальный с точки зрения игры в обороне матч «Мэйпл Лифс» будет невероятно трудно. Особенно с учетом того, что для клуба эта встреча станет важнейшей за 23 года — именно столько лет назад команда в последний раз доходила до финала Восточной конференции. Но когда-нибудь должно повезти и «Торонто»?