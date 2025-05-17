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«Флорида» и «Торонто» сыграют седьмой матч! Мэттьюс забил Бобровскому впервые в серии

А вот «Пантерз» в этот раз остались без голов.

Источник: USA Today Sports

«Торонто» выжил в ситуации, когда его почти все уже отправили в отпуск, и выиграл в гостях у действующего обладателя Кубка Стэнли. Развязка в серии отложена до седьмого матча. Символично, что в тяжелейший момент за собой команду потащили вечно критикуемые лидеры Остон Мэттьюс и Митч Марнер. Эта парочка воспользовалась небрежным выходом «Флориды» из своей зоны и организовала первый гол в ворота Сергея Бобровского, ставший в итоге победным.

Мэттьюс во втором периоде получил клюшкой по лицу на вбрасывании и ушел в раздевалку. Но потом американец вернулся на площадку и оправдал свое звание капитана хотя бы в локальном масштабе, забросив свою первую шайбу в серии. «Игра до гола» — выражение избитое, но конкретно для этого матча оно стало уместным еще в середине второго периода. Сделать решающее сверхусилие и дожать соперника «Флориде» не удалось.

На матч, который потенциально мог стать последним в серии, хоккеисты «Торонто» изначально вышли с целью не пропустить. План казался сомнительным, учитывая мощную атаку фаворита, но оставался ли у главного тренера Крэйга Беруби другой рабочий вариант? После чувствительного поражения в прошлой встрече (1:6) «Мэйпл Лифс» было важно не рухнуть на дно в психологическом плане. В ситуации, когда за спиной разверзлась пропасть, надо цепляться за жизнь любыми способами.

Смотрелось происходящее на льду достаточно уныло. Гости не форсировали события, действуя пассивно. Временами казалось, что «Флорида» играется с соперником и просто выбирает время для решающего удара. Однако чем дальше шла игра, тем быстрее «Торонто» обретал уверенность в своих силах. Вратарь Джозеф Уолл поводов для критики не давал, а его партнеры шикарно отработали в меньшинстве. Провести еще один идеальный с точки зрения игры в обороне матч «Мэйпл Лифс» будет невероятно трудно. Особенно с учетом того, что для клуба эта встреча станет важнейшей за 23 года — именно столько лет назад команда в последний раз доходила до финала Восточной конференции. Но когда-нибудь должно повезти и «Торонто»?

Флорида
0:2
0:0, 0:0, 0:2
Торонто
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
17.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19797 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Крэйг Беруби
Вратари
Сергей Бобровский
Джозеф Уолл
1-й период
05:23
Симон Бенуа
09:10
Оливер Экман-Ларссон
2-й период
30:29
Командный штраф
32:01
Остон Мэттьюс
36:30
Аарон Экблад
3-й период
46:20
Остон Мэттьюс
(Митчелл Марнер)
48:49
Брэндон Карло
54:17
Макс Пачиоретти
(Бобби Макманн, Макс Доми)
Овертайм
60:00
Мэттью Ткачак
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит