Подарок от Путина и «Мерседес» за 100 миллионов: на чем ездит Овечкин

Овечкин нередко занимается благотворительностью, и его автопарка это тоже касается. В 2015 году на матче всех звезд НХЛ разыгрывалась спонсорская Honda Accord. Россиянин поставил цель выиграть ее, чтобы передать хоккейной команде Washington Ice Dogs, в которой играют дети с особенностями развития. Приз Овечкину выиграть не удалось, но некоторое время спустя представители автокомпании подарили ему эту машину, узнав, что она пойдет на помощь детям.