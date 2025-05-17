Подарок от Путина и «Мерседес» за 100 миллионов: на чем ездит Овечкин

По ходу невероятной карьеры Овечкин не раз признавался, что хоккей — не единственная страсть в его жизни. У него есть и любимое хобби — автомобили. У Овечкина солидный автопарк, в котором есть даже экземпляры, выпущенные очень ограниченным тиражом. РИА Новости Спорт рассказывает о самых крутых авто легендарного хоккеиста.
Первую машину Овечкин купил еще в России, когда выступал за московское «Динамо». Молодой хоккеист выбрал BMW. Александр приобрел седан пятой серии, в начале 2000-х считавшийся очень престижным.
В 19 лет Овечкина задрафтовал «Вашингтон» под общим первым номером. Хоккеист перебрался в США, где его зарплата внушительно выросла — по первому контракту россиянин сразу стал зарабатывать около миллиона долларов в год. Овечкин логично заинтересовался приобретением по-настоящему люксового авто.
Такой машиной стал Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series. Раньше подобный автомобиль использовался в качестве машины безопасности в гонках «Формулы-1». Модель, приобретенную Овечкиным, модифицировали для использования на дорогах общего пользования.
Этот «Мерседес» — самый мощный из линейки AMG. Его собирали практически вручную в AMG Performance Studio. Инженеры снизили массу автомобиля на 260 килограммов и оснастили его шестилитровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом мощностью порядка 670 лошадиных сил.
Все это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,8 секунды. Предельная скорость ограничена 300 км/ч. Очень дорогая и эксклюзивная машина — в мире таких насчитывается всего 350 штук.
«Мерседес» был доступен в черном, белом и серебристом оттенках. Овечкин выбрал черный, но затем мастера поработали с окраской, и авто приобрело глубокий синий цвет. Жемчужину автопарка хоккеист украсил особыми номерами AO GR8, отсылающими к инициалам Овечкина и его прозвищу «Великая восьмерка».
Овечкин не раз признавался в интервью, что любит быструю езду и иногда позволяет себе превысить скорость на дорогах.
«К счастью, на серьезный штраф я ни разу не попадал. В Вашингтоне полицейские узнают и отпускают за билеты на матч или за автограф. Правда, рекорд скорости для себя установил я все-таки в России: на загородной трассе был прямой участок, и я положил стрелку на 270 км/ч», — рассказывал он.
В начале 2025 года в СМИ появилась информация, что один из 350 «Мерседесов» выставили на продажу в России. С момента выпуска в 2008 году автомобилем практически не пользовались — пробег составляет 19 километров. Цена установилась на отметке в 107 миллионов рублей.
«Мерседес» — не единственный суперкар в гараже россиянина. Через некоторое время у него появился и легендарный «Ламборгини». Овечкин выбрал Aventador с изготовленным на заказ интерьером. Такая машина способна разогнаться до «сотни» за 2,8 секунды и стоит около 70 миллионов рублей.
В России Овечкин предпочитает ездить на BMW. Доработанная в американском тюнинг-ателье Vorsteiner модель М6 имеет 507 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды. За работу над авто Овечкин заплатил около 15 тысяч долларов.
«Я люблю свои машины, да что там — я от них без ума. Для меня машины — как девушки. Моя машина должна быть лучшей, она должна понимать меня и знать, чего я хочу», — оправдывал траты хоккеист.
Овечкин владеет еще несколькими «Мерседесами» из люксового сегмента. Это и Mercedes-Benz S-Class V12S Brabus, на котором хоккеист любит передвигаться в Вашингтоне, и легендарный «Гелендваген». Его хоккеист получил в подарок от президента России Владимира Путина за победу на чемпионате мира 2014 года. Тогда сборная выиграла десятья матчей подряд, не потерпев ни единого поражения.
Были в коллекции Александра и Porsche. Например, модный Cayenne и эффектный 911-й. Даже кроссовер «Кайен» Овечкин подбирал с прицелом на производительность: в модификации GTS он имеет 420 лошадиных сил и до сотни разгоняется всего за 4,5 секунды.
Овечкин нередко занимается благотворительностью, и его автопарка это тоже касается. В 2015 году на матче всех звезд НХЛ разыгрывалась спонсорская Honda Accord. Россиянин поставил цель выиграть ее, чтобы передать хоккейной команде Washington Ice Dogs, в которой играют дети с особенностями развития. Приз Овечкину выиграть не удалось, но некоторое время спустя представители автокомпании подарили ему эту машину, узнав, что она пойдет на помощь детям.
Пожалуй, самым оригинальным авто в гараже Овечкина стала отечественная Lada Niva Travel. Откуда она взялась у Александра? Хоккеист посетил закрытие сезона КХЛ в 2023 году, где и получил сертификат на автомобиль.
Кажется, Овечкин всегда пытается выжать максимум за рулем транспортного средства. В Сети есть забавное видео, как россиянин вместе с партнером по «Вашингтону» Майком Грином гоняет на небольшом складском грузоперевозчике где-то внутри арены клуба. Заголовок ролика гласит: «Алекс Овечкин чуть не убился с Майком Грином в служебной тележке».
А в 2009 году на презентации новой части хоккейного симулятора НХЛ в Нью-Йорке, Овечкин и вовсе подъехал к магазину, где проходило мероприятие, на «Замбони» — машинке для заливки льда.