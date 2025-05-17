Мичков рассказал о конфликтах с Тортореллой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков назвал бывшего тренера команды Джона Тортореллу лучшим наставником, который мог у него быть в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Торторелла возглавлял «Филадельфию» с июня 2022 года по март 2025-го. При нем Мичков дебютировал за «летчиков».
«Для моего первого сезона в НХЛ Торторелла, возможно, лучший тренер, который мог бы быть. С первого дня он все четко объяснял мне и был со мной честен. Конечно, порой у нас были разногласия и даже споры — это нормально. Но всегда все говорили прямо друг другу в лицо. У нас сложились отличные отношения, и я благодарен ему за все, чему он меня научил», — цитирует Мичкова RG.
Также хоккеист признал, что ему помогли личные беседы с Тортореллой.
«Это не были какие-то секреты. Скорее советы — что делать, чего не делать, как вести себя в различных ситуациях. Он сказал мне: “Я знаю, что ты вспыльчивый парень. Мне это нравится. Ты играешь со страстью. Я такой же. Иногда это приводит к нашим конфликтам”. Но вне льда он очень спокоен, как и я. Иногда мы разговаривали по 15, а то и по 30 минут. Мне эти разговоры очень помогли», — добавил хоккеист.
Мичков провел 80 матчей в дебютном сезоне в НХЛ и набрал 63 очка (26 шайб + 37 передач), став лучшим снайпером и вторым бомбардиром среди новичков.