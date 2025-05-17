Мичков рассказал о конфликтах с Тортореллой

«Это не были какие-то секреты. Скорее советы — что делать, чего не делать, как вести себя в различных ситуациях. Он сказал мне: “Я знаю, что ты вспыльчивый парень. Мне это нравится. Ты играешь со страстью. Я такой же. Иногда это приводит к нашим конфликтам”. Но вне льда он очень спокоен, как и я. Иногда мы разговаривали по 15, а то и по 30 минут. Мне эти разговоры очень помогли», — добавил хоккеист.